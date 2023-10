Riforma della legge sulla cittadinanza: parte la raccolta firme del Comites

Il Comites San Marino torna a puntare i riflettori sulla questione della cittadinanza. Infatti il Comitato degli italiani all'estero coadiuvato dall'associazione Noi Ci Siamo ha avviato ufficialmente la campagna di raccolta firme a sostegno dell'istanza di arengo che presenterà domenica 8 ottobre e con la quale chiederà di eliminare dalla normativa vigente la rinuncia alla cittadinanza di origine come condizione per essere naturalizzati. Con l'istanza rivolta agli Eccellentissimi Capitani Reggenti si torna a parlare di un tema, su cui da tempo si è sviluppato un ampio dibattito ed in merito al quale nel novembre del 2021 la Segreteria di Stato per gli Affari Interni presentò un progetto di legge che finora non è mai approdato in Consiglio. I cittadini sammarinesi che intendono sottoscrivere l'istanza potranno recarsi presso lo Studio Legale e Notarile Avvocato Debora Cenni sito in Dogana (RSM) piazza Tini n. 12, lo Studio Legale e Notarile Avvocato Alberto Vaglio sito in Gualdicciolo (RSM) via F. Da Montebello n.5, lo Studio Legale e Notarile Avvocati Maria Selva, Lucia Selva e Lara Conti sito in Borgo Maggiore (RSM) via Ventotto Luglio n. 218, lo Studio Legale e Notarile Avvocato Antonio Belloni sito in Borgo Maggiore (RSM) Piazza Mercatale n 29 e lo Studio Legale e Notarile Avvocato Alessandro Amadei sito in Domagnano (RSM) via XXV marzo n. 9, oppure potranno recarsi presso il ristorante Agli Antichi Orti sito in San Marino Città (RSM) viale Federico d'Urbino n.5, il bar pizzeria L'insolito Posto sito in Serravalle (RSM) piazza Bertoldi n 1, l'edicola Fantasia sita in Fiorentino (RSM) via del Passetto n.17, il bar Forcelliini 2.0 sito in Borgo Maggiore (RSM) via 28 Luglio n.28, il bar Tiky Truck sito in San Marino (RSM) via Massarenti n.17, il bar Cacao Cafè sito in Domagnano (RSM) via XXV marzo n 12/ B ed il bar Ritrovo sito a Dogana (RSM) via Tre Settembre n123 . I cittadini sammarinesi potranno sottoscrivere l'istanza di arengo fino a sabato 7 ottobre alle 12,00



Comunicato stampa

Marina Rossi, membro dell'esecutivo del Comites San Marino