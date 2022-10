Riforma della Pubblica Amministrazione: una serata di approfondimento giovedì a Domagnano

Semplificazione, efficienza, flessibilità e meritocrazia: come si stanno traducendo questi principi in fatti concreti? Sono tanti i tasselli che costituiscono il processo di riforma della Pubblica Amministrazione portato avanti dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Funzione Pubblica: li approfondiremo con il Segretario di Stato agli Affari Interni, Elena Tonnini, giovedì 13 ottobre alle ore 21:00 presso la Sala Montelupo di Domagnano. Una serata per capire come il settore pubblico sta cercando di allinearsi al privato, come si stia lavorando per liberare la PA dall’influenza della politica, come aumentare l’efficienza attraverso la valutazione di dirigenti e dipendenti pubblici e tanto altro ancora. La cittadinanza è invitata.

Movimento RETE