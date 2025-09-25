TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:13 ONU, il leader Palestinese Abu Mazen: "La guerra di Israele uno dei capitoli più' orribili del XX e XXI secolo". 17:54 Fondo Monetario: "Economia sammarinese resiste". Riforma Igr tra le misure raccomandate 15:31 Dossier israeliano sulle proteste pro-Gaza: monitorati cortei in Italia e a San Marino 13:09 Ancora un ko per il San Marino Calcio 13:03 IGR, confronto serrato con i sindacati tra aperture e nodi da sciogliere 12:24 Le troppo cattive... 11:54 Nascondevano droga nei biberon: quattro misure cautelari da Campobasso a Rimini
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Riforma IGR, CSdL - CDLS - USL: sospesa la Commissione Finanze fino al 7 ottobre

In questo lasso di tempo si svolgerà il confronto tra Organizzazioni Sindacali, Governo e Maggioranza per tentare di sciogliere i nodi critici

25 set 2025
Riforma IGR, CSdL - CDLS - USL: sospesa la Commissione Finanze fino al 7 ottobre

Al termine di una lunga giornata di incontri, il Governo e la Maggioranza hanno accolto la richiesta di CSdL-CDLS-USL di sospendere i lavori della Commissione Finanze fino al 7 ottobre, allo scopo di svolgere il confronto per cercare di ridefinire i contenuti del progetto di legge sulla riforma IGR, e in particolare per trovare delle soluzioni agli articoli più contestati dalle organizzazioni sindacali, che creano disparità e penalizzano fortemente i lavoratori dipendenti e i pensionati. Le tre Confederazioni esprimono soddisfazione per questa sospensione, che potrà permettere di verificare fino in fondo la disponibilità del Governo ad accogliere concretamente le richieste delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori. A tale sospensione hanno contribuito in maniera determinante sia il partecipassimo sciopero generale di martedì scorso, che ha portato in Piazza della Libertà e nelle strade adiacenti 10mila persone, in una delle più belle pagine di democrazia scritte a San Marino negli ultimi decenni, sia l'attiva partecipazione dei Rappresentanti sindacali che hanno presenziato, con continuità, davanti a Palazzo Pubblico nei giorni successivi e hanno sostenuto con forte determinazione l'azione del Sindacato. Nel caso questo confronto non dovesse produrre i risultati auspicati, verranno messe in campo nuove iniziative di mobilitazione.

c.s. CSdL - CDLS - USL




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa