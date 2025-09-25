Riforma IGR, CSdL - CDLS - USL: sospesa la Commissione Finanze fino al 7 ottobre

Al termine di una lunga giornata di incontri, il Governo e la Maggioranza hanno accolto la richiesta di CSdL-CDLS-USL di sospendere i lavori della Commissione Finanze fino al 7 ottobre, allo scopo di svolgere il confronto per cercare di ridefinire i contenuti del progetto di legge sulla riforma IGR, e in particolare per trovare delle soluzioni agli articoli più contestati dalle organizzazioni sindacali, che creano disparità e penalizzano fortemente i lavoratori dipendenti e i pensionati. Le tre Confederazioni esprimono soddisfazione per questa sospensione, che potrà permettere di verificare fino in fondo la disponibilità del Governo ad accogliere concretamente le richieste delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori. A tale sospensione hanno contribuito in maniera determinante sia il partecipassimo sciopero generale di martedì scorso, che ha portato in Piazza della Libertà e nelle strade adiacenti 10mila persone, in una delle più belle pagine di democrazia scritte a San Marino negli ultimi decenni, sia l'attiva partecipazione dei Rappresentanti sindacali che hanno presenziato, con continuità, davanti a Palazzo Pubblico nei giorni successivi e hanno sostenuto con forte determinazione l'azione del Sindacato. Nel caso questo confronto non dovesse produrre i risultati auspicati, verranno messe in campo nuove iniziative di mobilitazione.

c.s. CSdL - CDLS - USL







