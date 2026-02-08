Riforma IGR, Csu: "Attenzione alla tracciabilità delle spese deducibili e detraibili per i residenti!"
Tra le modifiche al sistema fiscale introdotte dalla recente riforma IGR ce n’è una che ha cambiato radicalmente le modalità con le quali accedere alle riduzioni di base imponibile o d’imposta. Si tratta delle deduzioni e detrazioni relative a:
- Affitto
- Dentista
- Occhiali
- Protesi
- Visite mediche
- Prestazioni sanitarie
Per averne diritto, a decorrere dal periodo d’imposta 2026 non basterà più produrre solo le fatture, ricevute o copia del contratto d’affitto, ma serve la dimostrazione dell’effettivo pagamento attraverso strumenti di pagamento tracciabili. In occasione della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, nel 2027, occorrerà quindi allegare anche la contabile dei bonifici, fotocopia dell’assegno e/o certificazione del pagamento, avvenuto attraverso carta di credito, bancomat o altre modalità elettroniche come la SMAC. In altre parole, per ottenere gli “sconti fiscali” in assenza di tracciatura SMAC, occorrerà allegare, unitamente alla fattura, anche le certificazioni di pagamento sopra indicate.
C.s - CSU
