Riforma IGR, Domani - Motus Liberi: maggioranza e governo tirano dritto

Nonostante le migliaia di persone sul Pianello nell’ambito dello Sciopero Generale di ieri, che hanno voluto trasmettere un forte messaggio di dissenso relativamente alla “non-riforma IGR”, maggioranza e Governo intendono tirare dritto. L’apertura dei lavori della Commissione Finanze di questa mattina è stata caratterizzata da alcune “dichiarazioni di fedeltà” espresse da esponenti di maggioranza (in particolare di LIBERA) in favore della riforma e del Governo, spingendosi addirittura a dichiarare che le associazioni sindacali e la gente non avrebbero capito che gli emendamenti depositati contribuirebbero molto a migliorare l’impianto della legge e che il testo oggi in discussione sia assolutamente equo e condivisibile. Il tutto perché “la maggioranza e il Governo non sono stati bravi a spiegarlo”. Qualcuno si è anche spinto a dire che gli emendamenti depositati recepiscono le richieste delle forze sindacali. Eppure si tira dritto, nonostante una generica paventata “apertura al confronto” non seguita dai fatti e le continue richieste di ritiro del progetto da parte dei Commissari di opposizione. Di fronte a questo comportamento inaccettabile della maggioranza e del Governo, che dimostrano con il pugno di ferro di sentirsi al di sopra di tutti, conferiamo pieno mandato al Commissario Gaetano Troina, che ci rappresenta in Commissione Finanze, di procedere convintamente con la richiesta di ritiro, o quantomeno di sospensione, del progetto di legge in esame, perché venga finalmente consentito a tutti di valutare gli effettivi impatti della riforma così come modificata ed eventualmente rimetterci mano o, ancora meglio, cestinarla. Ciò in quanto è emerso esplicitamente che non esistono dati o calcoli precisi degli impatti della riforma, così come oggi impostata.

