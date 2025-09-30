TV LIVE ·
Riforma IGR: Giudizio negativo sull'incontro odierno da CSdL-CDLS-USL

30 set 2025
Riforma IGR: Giudizio negativo sull'incontro odierno da CSdL-CDLS-USL

Oggi pomeriggio si è svolto l'incontro programmato con Governo e maggioranza, che hanno presentato verbalmente alcune proposte tese a favorire il raggiungimento della quota SMAC, ma resta invariato l'impianto discriminatorio verso i lavoratori frontalieri, oltre alla maggiore imposizione fiscale per tutti i redditi superiori a circa 25.000 Euro annui.
Il nostro giudizio è negativo. Nel pomeriggio di Giovedì 2 ottobre alle 14.30 al Teatro "Nuovo" di Dogana, l'Attivo dei Rappresentanti e Delegati Sindacali di CSdL, CDLS, USL verrà chiamato a valutare lo stato della negoziazione e ad assumere le conseguenti determinazioni.

Comunicato stampa
CSdL-CDLS-USL





