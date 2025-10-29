Riforma Igr: l'Attivo dei Quadri congiunto approva gli emendamenti a larghissima maggioranza

L'Attivo dei Quadri sindacali, riunito al Concordia di Borgo Maggiore, ha approvato a larghissima maggioranza gli emendamenti scaturiti dal confronto Governo-Sindacati sulla Riforma Igr. Al termine dell'illustrazione da parte dei Segretari Generali di CSdL CDLS e USL, sia degli emendamenti che delle relative tabelle, i delegati hanno proceduto alla votazione a scrutinio segreto con l'esito: 147 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 voto nullo. Lo stato di mobilitazione è concluso. L' Attivo dei Quadri ha accolto con soddisfazione la notizia del raggiungimento delle 39 firme necessarie tra i consiglieri di Maggioranza.

