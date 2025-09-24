Riforma IGR, la maggioranza tira dritto!

Nella riunione di oggi della Commissione Finanze, respinta la richiesta delle opposizioni di sospendere i lavori della stessa, per consentire il confronto di merito con le parti sociali. I Sindacati annunciano un altro sciopero generale e nuove iniziative di mobilitazione dalla prossima settimana

La straordinaria partecipazione popolare allo sciopero generale di martedì 23 settembre, al momento non sembra aver scalfito la caparbia volontà della maggioranza di proseguire con l'iter della riforma IGR. L'Attivo dei Delegati e Rappresentati sindacali di CSdL, CDLS, USL, da questa mattina manifesta in Piazza della Libertà quale prosecuzione delle iniziative di mobilitazione a seguito dello sciopero generale, e per seguire gli sviluppi dei lavori della Commissione Finanze, convocata per valutare gli emendamenti al progetto di legge. Il presidio continuerà per tutta la durata delle riunioni della stessa Commissione. La novità di oggi, è che le forze di opposizione hanno chiesto di sospendere i lavori della Commissione, visto che la stessa è riconvocata a partire dal prossimo 7 ottobre; questa sospensione avrebbe permesso di avere il tempo necessario per sviluppare il confronto di merito con le organizzazioni sindacali e le parti sociali. La maggioranza ha respinto questa richiesta; pertanto i lavori di esame degli emendamenti procedono spediti, con la concreta possibilità che la Commissione Finanze si concluda in tempi molto ristretti. Hanno quindi deciso di andare avanti, comunicando che solo dopo aver approvato il testo del PdL da portare in seconda lettura consiliare, riapriranno il confronto con le organizzazioni sindacali, che sarà in realtà solo una mera comunicazione dei contenuti, dato che il testo non sarà più emendabile. I Segretari Generali di CSdL, CDLS, USL, stigmatizzano con forza questa decisione della maggioranza, assunta in totale spregio della straordinaria partecipazione democratica di molte migliaia di lavoratori, pensionati e cittadini allo sciopero generale del 23 settembre. Domani mattina l'Attivo dei Delegati e Rappresentanti Sindacali delle tre sigle si riunirà presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore, per definire la prosecuzione della mobilitazione; verrà convocato un nuovo sciopero generale in concomitanza con le prossime riunioni del Consiglio Grande e Generale, e nel frattempo verranno decise iniziative che si susseguiranno senza soluzione di continuità. Nella tarda mattinata è arrivata la richiesta della maggioranza di un incontro con le organizzazioni sindacali, in programma oggi pomeriggio alle ore 15.00.

