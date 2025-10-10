Riforma IGR: Lunedì 13 ottobre dibattito pubblico con rappresentanti della maggioranza

Il Sindacato ha messo in campo nuove iniziative di protesta e sensibilizzazione contro la Riforma IGR, così come approvata dalla Commissione Finanze. Dopo l’Attivo dei Quadri convocato in occasione dell’evento San Marino, Italia, Unione Europea, con la presenza di Segretari di Stato sammarinesi e Parlamentari italiani, la nuova iniziativa si terrà Lunedì 13 ottobre alle 20.30, alla sala Montelupo di Domagnano: CSdL, CDLS e USL hanno organizzato un nuovo dibattito pubblico con le forze politiche di maggioranza dal titolo “Riforma Igr: chi paga e chi risparmia. Giustizia fiscale raggiunta?” I Segretari Generali Enzo Merlini, Milena Frulli e Francesca Busignani, interverranno sulle novità della manovra fiscale. Per la maggioranza saranno presenti Guerrino Zanotti e Gian Nicola Berti. A moderare il dibattito il giornalista Rtv Mauro Torresi. Nel dibattito, saranno analizzate le novità e criticità della riforma fiscale che, stando a quanto annunciato, a fine ottobre tornerà in Consiglio Grande e Generale per l'approvazione definitiva. Una serata nella quale saranno illustrati anche eventuali ulteriori sviluppi: per la mattina di lunedì alle 10.00, la Segreteria Finanze e la maggioranza hanno convocato le Organizzazioni Sindacali a Palazzo Begni. I principali punti di contenzioso rimangono: la progressione in base al reddito della quota SMAC, la discriminazione per i lavoratori frontalieri e l’aumento della soglia di salvaguardia dagli effetti della riforma fiscale, oltre allo “sconto” nei confronti delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi. Vedremo se le dichiarazioni di buona volontà si tradurranno nel concreto! Lavoratori, pensionati e cittadini sono invitati a partecipare numerosi al dibattito pubblico di lunedì 13 ottobre, per non abbassare la guardia su un provvedimento iniquo e discriminante, dove le promesse stanno a zero.

C.s. - CSdL - CDLS - USL