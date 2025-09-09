Riforma IGR: nuova stangata sui frontalieri, mentre le sentenze della Corte di Gius zia Tributaria di Rimini confermano le detrazioni parziali

1) Riforma IGR La recente riforma dell’Imposta Generale sui Reddi. (IGR) varata dalla Repubblica di San Marino si traduce, ancora una volta, in un pesante aggravio per i lavoratori frontalieri. Le modifiche approvate, presentate come un intervento di riequilibrio fiscale, si rivelano nei fa7 una ennesima mazzata per chi ogni giorno a'raversa il confine per lavorare sul Titano, vedendo erodere il proprio reddito disponibile. Tabella con le percentuali di incremento delle tasse da pagare (sia a San Marino che in Italia) per i lavoratori frontalieri a San Marino e pensiona ex lavoratori frontalieri: SENZA Tracciatura SMAC.



2) Sentenze della Corte di Gius zia Tributaria di Rimini confermano le detrazioni parziali delle imposte versate a San Marino Oltre all’aumento della pressione fiscale effe7va, permane una grave disparità di tra9amento: i frontalieri si trovano a dover fare i con con una doppia imposizione mascherata, poiché l’Italia – a9raverso le recen. pronunce della Corte di Gius.zia Tributaria di Rimini – riconosce solo parzialmente le imposte versate a San Marino ai fini della detrazione IRPEF. Le sentenze emesse confermano infa7 l’orientamento restri7vo già in a9o: i lavoratori frontalieri non possono scomputare integralmente l’imposta pagata sul Titano, ma solo in parte. Ciò comporta un ulteriore sacrificio economico per cen.naia di famiglie, che si vedono così colpite due volte: prima dall’aumento delle aliquote sammarinesi, poi dal limitato riconoscimento delle stesse da parte dello Stato italiano. È urgente che le is.tuzioni dei due Paesi affron.no in modo serio e defini.vo il nodo della doppia imposizione e delle detrazioni fiscali parziali, per ristabilire equità e certezza del diri9o. In assenza di un intervento poli.co e norma.vo, i frontalieri con nueranno a essere il capro espiatorio di un sistema che scarica su di loro le contraddizioni di due regimi fiscali non allinea .



C.s. A.F.I.S. – Associazione Frontalieri Italia San Marino



