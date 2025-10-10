Riforma IGR, OSLA: "Sì al senso di responsabilità condiviso, ma con equità, proporzionalità e giustizia fiscale vera"

OSLA è consapevole delle esigenze di bilancio dello Stato e della necessità di reperire risorse per garantire la sua stabilità; tuttavia, riteniamo che ogni eventuale aumento debba essere circoscritto nel tempo, con una durata limitata e ben definita, e accompagnato da un preciso piano di controllo e verifica dei risultati. Per questo apprezziamo l’approvazione da parte della Commissione Finanze dell’emendamento che prevede che il maggior gettito fiscale derivante dal predetto aumento sia destinato ad investimenti infrastrutturali per il paese ed alla diminuzione del debito pubblico. È questa una delle richieste che la nostra associazione ha fatto a maggioranza e governo durante gli incontri dei giorni scorsi. In vista della discussione in seconda lettura, e alla luce delle posizioni emerse, OSLA ribadisce la propria contrarietà alla cosiddetta “minimum tax”, una misura ingiusta e inefficace, perché rischia di colpire proprio le piccole imprese e le attività sane che già oggi operano in equilibrio precario e con grande fatica per mantenere aperte le proprie porte. Questa misura, non interviene sulle vere sacche di evasione, ma finisce per gravare su chi è già in difficoltà, penalizzando chi lavora onestamente e rispetta le regole. In questo senso OSLA ritiene indispensabile che ogni manovra economica sia accompagnata da un serio piano di controlli e verifiche mirate, per assicurare che tutti contribuiscano in base alle proprie reali capacità economiche, e non secondo una soglia imposta uguale per tutti. Allo stesso tempo, vogliamo ribadire un principio che per noi è fondamentale: in un’economia sana e moderna non possono esistere lavoratori di serie A e di serie B. Siamo pienamente d’accordo sulla necessità di garantire parità di trattamento tra dipendenti, siano essi residenti o frontalieri, perché il valore del lavoro non si misura in base al luogo di residenza, ma all’impegno e alla professionalità di chi lo svolge. Come Associazione, non abbiamo mai fatto né mai faremo discriminazioni, perché crediamo in un mercato del lavoro equo, inclusivo e competitivo, che valorizzi le persone e tuteli le imprese. Infine, è necessario procedere con maggiore determinazione nel percorso di efficienza e digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione, riducendo gli sprechi e recuperando risorse attraverso una gestione più moderna, snella e trasparente. Un’amministrazione efficiente rappresenta non solo un risparmio per lo Stato, ma anche un alleato concreto per le imprese, perché semplifica, accelera e restituisce fiducia al sistema economico. La nostra posizione è chiara: sì al senso di responsabilità condiviso, ma con equità, proporzionalità e giustizia fiscale vera, non con misure che rischiano di penalizzare chi ogni giorno produce valore, lavoro e futuro per San Marino.

C.s. - OSLA







