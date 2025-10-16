Riforma IGR, Sindacati al lavoro per presentare la propria proposta Le ulteriori aperture di Governo e Maggioranza emerse nell'incontro di oggi vanno verificate concretamente, anche rispetto al nodo frontalieri

Dopo l'incontro di questa mattina a Palazzo Begni tra i Sindacati e Governo, Maggioranza e i tecnici della Segreteria Finanze, le OO.SS. sono al lavoro per preparare la propria proposta per modificare i punti iniqui e discriminatori del progetto di legge di Riforma dell'IGR. CSdL, CDLS e USL non si fermano e non si fanno condizionare dall'azione di disinformazione, ancora una volta messa in atto dalla Segreteria di Stato per le Finanze; in particolare sui presunti effetti che avrebbe la Riforma sui lavoratori frontalieri. Il Sindacato tornerà nei prossimi giorni per smentirne i contenuti, e altrettanto verrà fatto rispetto al comunicato dell'Ordine dei Commercialisti. Nell'Attivo dei Rappresentanti Sindacali di domani (venerdì 17 ottobre) pomeriggio (ore 14.30 Sala Joe Cassar di Borgo), la proposta delle tre Organizzazioni Sindacali sarà presentata e messa a punto. Una volta condivisa, verrà trasmessa al Governo e alla Maggioranza nella stessa serata di domani (venerdì 17 ottobre). Intanto, per la mattina di sabato 18 ottobre è stato convocato un nuovo incontro sulla Riforma IGR, alle ore 9.30, in cui la stessa proposta Sindacale sarà illustrata e discussa. Tale proposta sarà ovviamente basata sui principi fondamentali sostenuti dal Sindacato: Tutela dei redditi, soprattutto quelli più bassi, progressività, parità di trattamento, equità. La manifestazione inizialmente prevista per sabato mattina, con ritrovo presso il Multieventi, è quindi rinviata. Mentre si terrà un presidio presso il luogo dell'incontro che verrà comunicato dalla Maggioranza. Nell'incontro di questa mattina, da parte della Maggioranza si sono registrate ulteriori aperture sulla riduzione della quota Smac per i redditi bassi e sulla possibilità di aderire alle relative detrazioni fiscali sulla base di importi parziali, corrispondenti o comunque vicini alla reale capacità di spesa nel territorio sammarinese di ciascun contribuente. Questa sera alle 17.30 è in programma il terzo sit-in dei Delegati Sindacali, davanti alla sede del PSD, sita a Murata vicino all’ex Centro Sanitario, mentre domani alla stessa ora è la volta di quello presso la sede di Alleanza Riformista, sita nella strada che porta al bivio per Ventoso, con le relative richieste di incontro.



c.s. CSdL - CDLS - USL



