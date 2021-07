Riforma pensioni e attualità, domani 14 a puntata di "CSdL Informa"

RSM 20 luglio 2021 - Domani nuovo appuntamento con "CSdL Informa", in onda alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Sarà dedicato alla riforma delle pensioni, alla luce della bozza di riforma previdenziale inviata ieri dalla Segreteria di Stato per la Sanità, e agli argomenti di maggiore attualità. Il Segretario CSdL Giuliano Tamagnini coordina il programma, in cui intervengono un dirigente confederale e un rappresentante di ognuna delle quattro federazioni di categoria: industria, pubblico impiego, costruzioni e servizi, pensionati.

CSdL