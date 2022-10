Riforma pensioni, lunedì 24 ottobre si riuniscono i delegati e rappresentanti sindacali

Riforma pensioni, lunedì 24 ottobre si riuniscono i delegati e rappresentanti sindacali.

A partire dalle ore 8.30 presso la Sala Montelupo di Domagnano, lunedì 24 ottobre si riunisce l'Attivo dei delegati e rappresentanti sindacali di CSdL - CDLS - USL. L'Attivo sarà chiamato in primo luogo ad esaminare ed approvare le richieste dei sindacati di modifica del progetto di legge di riforma previdenziale, che verranno trasmesse a tutti i gruppi Consiliari chiedendo di farle proprie e di presentarle unitariamente nella seconda lettura consiliare. Se le forze politiche presenti in Consiglio non condividessero queste richieste volte a realizzare una riforma pensionistica più equa e sostenibile, lo sciopero generale preannunciato nelle recenti assemblee zonali diventerebbe inevitabile, da svolgersi verosimilmente durante la sessione consiliare che avrà inizio dal prossimo 14 novembre. Tra i motivi di contenzioso che stanno caratterizzando questo periodo, vi sono ancora i diversi contratti collettivi tuttora non rinnovati, a cui si aggiungono le recenti dichiarazioni del Governo circa il più che raddoppio delle utenze di luce e gas, che le organizzazioni sindacali hanno duramente respinto e stigmatizzato. Sul fronte del progetto di legge di riforma delle norme sull'occupazione, si registra uno sviluppo positivo. Il Segretario di Stato per il Lavoro ha presentato una proposta che modifica sostanzialmente il progetto di legge: i punti più contestati e controversi vengono sostituiti da articoli programmatici che demandano ad una decretazione successiva, da realizzarsi tramite confronto tra le parti.

Cs CSdL CDLS USL

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: