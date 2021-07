Riforma Pensionistica, tema domani del 12° appuntamento di "CSdL Informa" Sempre domani alle 14.00 incontro con la Segreteria Sanità sulla stessa riforma previdenziale

Riforma Pensionistica, tema domani del 12° appuntamento di "CSdL Informa".

Sarà dedicata alla riforma delle pensioni la puntata di domani di "CSdL Informa", il format settimanale della Confederazione del Lavoro in onda in diretta alle 18.30 sulla Pagina Facebook "Cuore CSdL". Si parlerà di questo argomento cruciale anche alla luce dell'incontro che è stato convocato dalla Segreteria di Stato per la Sanità nella stessa giornata di domani alle ore 14.00 presso la sala "Il Monte" dell'ISS. Oltre al Segretario Generale Giuliano Tamagnini che coordina il dibattito, alla puntata di "CSdL Informa" partecipano un dirigente confederale e un rappresentante di ogni federazione di categoria: industria e artigianato, pubblico impiego, costruzioni e servizi, pensionati.



C.s. CSdL

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: