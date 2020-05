Riforme e Sviluppo: un progetto che diventa realtà

Dal momento della nostra nascita ci siamo sempre ispirati ad una visione della politica estremamente pragmatica e vicina ai valori riformisti, per questo abbiamo da subito cercato il dialogo con tutte quelle forze politiche che si ritrovavano in questi ideali, da qui è nata l’idea dell’incubatore politico Libera, insieme a Sinistra Socialista Democratica, Movimento Civico dieci, Movimento Ideali Socialisti presentandoci in un'unica lista nell’ultima tornata elettorale. Nonostante il risultato politico ci abbia visto relegati ad un ruolo di opposizione i nostri rapporti ed il nostro legame si sono sempre di più consolidati, come le nostre volontà di lavorare assiduamente per cercare di arrivare quanto prima ad una fase costituente dei nostri partiti politici, per questo motivo accogliamo favorevolmente la volontà di tutti i nostri alleati di accelerare questa aggregazione. Siamo convinti che questa fase costituente porterà tanto entusiasmo a coloro che si identificano nei valori di una sinistra moderna, attenta alla difesa ed hai diritti delle fasce più deboli, alla tutela dell’ambiente, all’economia sostenibile, nonché alla giustizia sociale, una Sinistra che potrà nuovamente ritornare, forte, unita e compatta! Siamo altresì convinti di fare la scelta giusta nei tempi e nei modi, non assemblandoci per fini strettamente legati alla contingenza politica, ma esclusivamente in piena coerenza è trasparenza con tutti i valori e le persone con le quali abbiamo condiviso idee, progetti e valutazioni. Sapendo di ritrovare in voi persone sempre disponibili al dialogo ed al confronto ci teniamo a ribadire il nostro pieno sostegno alla prossima apertura di una fase costituente del progetto politico Libera.

ReS