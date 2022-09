Riforme pensioni e norme occupazione, i sindacati chiedono uno slittamento dei tempi

CSdL e CDLS, unitamente alla USL, con una lettera inviata questa mattina ai Capigruppo Consiliari di maggioranza e opposizione e a tutti i membri del Consiglio Grande e Generale, hanno chiesto un incontro urgente con gli stessi Gruppi Consiliari sui progetti di legge "Riforma del Sistema Previdenziale" e "Riforma delle norme relative all'occupazione". "Con il Governo - spiega la lettera firmata dai Segretari Generali delle tre sigle sindacali - si era convenuto di dedicare il mese di ottobre per lo svolgimento di ulteriori approfondimenti delle proposte di modifiche ed integrazioni da noi richieste, successivamente alla discussione in prima lettura. Invece, anche se ancora manca l’ufficialità, verrebbe convocata la commissione consiliare per approvare la riforma pensionistica nei giorni dal 4 al 7 ottobre, mentre la settimana successiva sarebbe prevista l'apposita commissione per la riforma delle norme sull'occupazione. Se le due riforme saranno sottoposte a questa accelerazione dei tempi, si tratterebbe di un vero e proprio blitz autoritario." L'incontro richiesto da CSdL, CDLS e USL è finalizzato a richiedere uno slittamento dei tempi di questo iter per consentire di svolgere il necessario confronto sulle proposte presentate dalle OO.SS, al fine di affrontare e risolvere le diverse criticità presenti nei due interventi legislativi e approntare dei testi che possano ottenere una sostanziale condivisione. "Non è possibile - prosegue la lettera ai Gruppi Consiliari - realizzare riforme di tale portata, decisive per le condizioni e il livello dei diritti dei lavoratori e dei pensionati, senza avere espletato un esauriente confronto con le organizzazioni sindacali e ricercato le più ampie intese possibili. Al contempo l'incontro può essere anche l'occasione per entrare nel merito delle posizioni e proposte di integrazione e modifica avanzate dalle organizzazioni sindacali." Le tre organizzazioni sindacali hanno quindi colto l'occasione per informare i Consiglieri che sui due progetti di legge, quale primo atto di una fase di mobilitazione lanciata nei giorni scorsi, è stato organizzato un calendario di 8 assemblee zonali intercategoriali che coinvolgerà i lavoratori di tutti i settori ed estesa ai pensionati, che avrà inizio martedì 11 ottobre e fino a lunedì 17 ottobre. Il sindacato resta dunque in attesa di una tempestiva convocazione dell'incontro richiesto.

CSdL CDLS USL