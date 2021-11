Riforme, vanno affrontate in un unico tavolo con l'intero Governo Approvata all'unanimità la proposta organizzativa del Segretario Generale Enzo Merlini

Il nuovo Consiglio Direttivo della CSdL eletto al recente 20° Congresso si è riunito per la prima volta nel pomeriggio di ieri presso la sala riunioni CSU. La riunione è stata l'occasione per dare il benvenuto ai componenti eletti per la prima volta e per sottolineare il significativo rinnovamento che si è verificato, con nove nuovi ingressi, tra cui diversi giovani, mentre la presenza di tredici donne è particolarmente soddisfacente, rappresentando il 40% del Direttivo stesso. I diversi interventi hanno evidenziato la piena riuscita del 20° Congresso dal punto di vista organizzativo ma soprattutto sul piano dei contenuti e della partecipazione. Sono stati ben 33 i delegati intervenuti, e in 62 si sono candidati al Consiglio Direttivo, segno di una rinnovata spinta alla partecipazione attiva alla vita del sindacato. Tutti gli interventi hanno messo in luce la significativa partecipazione alle assemblee precongressuali e alla fase congressuale. Molti giovani delegati hanno preso la parola al Congresso con interventi qualificati e di alto livello, anche affrontando tematiche molto specifiche, portando un significativo contributo ai lavori e testimoniando la loro volontà di essere protagonisti del movimento sindacale. La CSdL ritiene quella dei giovani, con la loro volontà di crescere e di imparare, una risorsa fondamentale per portare il necessario rinnovamento e per dare un nuovo impulso all'azione e alla prospettiva organizzativa della Confederazione del Lavoro. Il Direttivo ha quindi approvato all'unanimità la proposta del Segretario Generale Enzo Merlini riguardante gli organismi esecutivi della Confederazione e la nomina dei funzionari. Alla carica di Segretario Confederale è stato confermato William Santi; Emanuel Santolini è stato eletto funzionario della CSdL. Sono stati altresì confermati tutti gli altri distaccati attualmente presenti nelle Federazioni. In base alle modifiche statutarie approvate proprio al 20° Congresso, i Segretari delle quattro Federazioni di categoria (Industria, PA, Costruzioni e Servizi, Pensionati), diventeranno automaticamente membri della Segreteria Confederale CSdL. Mentre la FUPS ha già rieletto Elio Pozzi quale Segretario, nei prossimi giorni le altre Federazioni riuniranno i loro organismi direttivi e provvederanno ad eleggere le cariche, andando in tal modo a completare la Segreteria Confederale. La proposta organizzativa tiene conto del fatto che il Segretario Generale ritiene necessario chiamare le Federazioni a contribuire ancora di più alle politiche generali, in particolare quelle che dispongono di maggiori risorse umane. Il Direttivo ha quindi tracciato un quadro dello stato del confronto con il Governo, ribadendo la necessità imprescindibile di affrontare congiuntamente le riforme in discussione o annunciate - pensioni, mercato del lavoro, sistema fiscale - in un unico tavolo negoziale con l'intero Congresso di Stato. Finora l'Esecutivo a parole ha condiviso questa impostazione, ma senza darvi seguito; infatti, gli incontri su pensioni e mercato del lavoro procedono separatamente con i rispettivi Segretari di Stato mentre di riforma fiscale ancora non si sa nulla. Sulle pensioni la CSdL si riserva di approfondire le nuove proposte ed i dati attuariali arrivati oggi, fermo restando che gli obiettivi principali rimangono la tutela delle carriere lavorative lunghe e dei lavoratori con attività usuranti, delle donne, molte delle quali hanno periodi di contribuzione discontinui, soprattutto per effetto della maternità e della cura dei figli, oltre a garantire anche alle giovani generazioni trattamenti previdenziali dignitosi. Saranno comunque necessari finanziamenti annuali da parte del bilancio dello Stato ben superiori a quelli attualmente previsti. Sulla riforma del mercato del lavoro, per la Confederazione del Lavoro gli obiettivi principali e prioritari devono essere il collocamento al lavoro delle figure con maggiori difficoltà, come i disoccupati ultracinquantenni, le donne che devono conciliare i tempi di lavoro con la vita famigliare, le persone con disabilità. In luogo di tali priorità, sono stati invece discussi preliminarmente aspetti molto più marginali, come il lavoro dei soci e degli amministratori delle imprese e dei pensionati. In merito alla revisione della riforma tributaria del 2013 annunciata dal Governo, la CSdL ribadisce con forza che l'assenza di controlli efficaci vanificherebbe ogni eventuale buona intenzione. Per questo il Segretario Generale Enzo Merlini ha ribadito la proposta - già avanzata nella sua relazione introduttiva al 20° Congresso - di definire una tassa patrimoniale rivolta alle grandi concentrazioni di capitali e di beni immobiliari, incoerenti con i redditi dichiarati. Questa tassa potrebbe rappresentare uno strumento adeguato per realizzare l'equità necessaria e per portare nuove risorse al bilancio dello Stato. A questo proposito è stata ribadita la forte preoccupazione per l'enorme debito pubblico, causato per la quasi totalità dai dissesti bancari. Il Governo ha annunciato che la riduzione di liquidità di 150 milioni di euro dovuta alla restituzione del prestito Cargill, potrebbe essere finanziata mediante l'emissione di titoli del debito pubblico rivolti al mercato interno. Il dubbio espresso dal Segretario Enzo Merlini è che nell'attuale situazione di incertezza economica e politica, ben pochi cittadini potrebbero acquistare questi titoli, mentre le banche potrebbero risultare le reali beneficiarie anche di questo intervento, grazie ai tassi di interesse che lo Stato riconoscerebbe. Il Direttivo CSdL tornerà a nuovamente riunirsi con molta probabilità entro la fine dell'anno, per fare il punto della situazione sulla proposta di legge di bilancio previsionale 2022 e in generale sullo stato del confronto col Governo.

