Rifugio Eremo del Monte Carpegna, Diocesi: dopo 9 anni ottenuto il rilascio del provvedimento per la riqualificazione.

In relazione alla situazione relativa al Rifugio in Località Eremo di Monte Carpegna nel Comune di Montecopiolo, la Diocesi di San Marino–Montefeltro, dispiaciuta per le notizie errate circolate in questi giorni sugli organi di stampa locali, precisa quanto segue. In maniera lungimirante la Curia Vescovile, già nel 2014, ha presentato per l’approvazione agli organismi competenti il progetto di Ristrutturazione mediante interventi di risanamento igienico-funzionale, adeguamento alla norma antisismica e miglioramento dell’efficienza energetico- ambientale dell’edificio adibito a Rifugio sito nel Comune di Montecopiolo (RN), Località Eremo Monte Carpegna. Dopo oltre 4 anni da quella data, nonostante l’impegno profuso nel richiederne il perfezionamento, le pratiche autorizzative non erano ancora giunte a buon fine. Nel frattempo il Rifugio non garantiva più condizioni di fruizione in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, quindi è stato chiuso. Vale la pena ricordare che la prima proposta progettuale presentata dalla Diocesi, frutto di una lunga interlocuzione con gli Enti Preposti al rilascio delle autorizzazioni e con gli operatori turistici del luogo, risale al 2006. La Curia Vescovile ha perseguito nel tempo, con volontà chiara e documentabile, la causa della riqualificazione dell’area in località Eremo Monte Carpegna. Dopo innumerevoli difficoltà e peripezie, compresi i tempi del passaggio del Comune di Montecopiolo dalla Regione Marche alla Regione Emilia Romagna, nella primavera del 2023 si è finalmente ottenuto il rilascio del provvedimento conclusivo sulla proposta progettuale del 2014. Eureka! Ogni altro commento e/o considerazione appaiono superflui. Si rinnova a turisti e pellegrini l’invito a visitare il Santuario Mariano della Madonna del Faggio in località Eremo Monte Carpegna, un gioiello da sempre custodito in maniera impeccabile, luogo di preghiera, di meditazione e di bellezza.

c.s. Ufficio Stampa e Comunicazioni Sociali Diocesi di San Marino-Montefeltro

