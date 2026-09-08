Rilancio e valorizzazione Progetto San Marino per Tutti, Attiva-Mente pronta all'Istanza d'Arengo

Rilancio e valorizzazione Progetto San Marino per Tutti, Attiva-Mente pronta all'Istanza d'Arengo.

San Marino vanta una storia significativa nel campo del turismo accessibile. Nel 2014 e nel 2023 ha ospitato due importanti Conferenze internazionali promosse con l’Organizzazione Mondiale del Turismo, contribuendo alla definizione della San Marino Declaration on Accessible Tourism e della San Marino Action Agenda to advance Accessible Tourism 2030. Proprio alla luce di questo patrimonio e degli impegni assunti dalla Repubblica, riteniamo importante non disperdere l’esperienza maturata con “San Marino per tutti”, tuttora indicato dallo stesso portale istituzionale Visit San Marino quale riferimento per il turismo accessibile. Il progetto presenta oggi informazioni che in diversi casi risalgono a diversi anni fa ed è uno strumento digitale inevitabilmente legato all’epoca in cui è stato realizzato. L’Istanza propone quindi di recuperarlo, aggiornarlo e adeguarlo alle possibilità offerte dalle tecnologie attuali, affinché possa tornare a essere uno strumento affidabile, accessibile e utile prima e durante la visita. Per una persona con disabilità, conoscere in anticipo le reali condizioni di accessibilità di un luogo, di un percorso o di un servizio non rappresenta infatti un’informazione accessoria, ma può determinare concretamente la possibilità di scegliere, organizzarsi e viaggiare in autonomia. Questo principio assume un valore particolare in un territorio storico e urbanisticamente complesso come quello sammarinese, nel quale non è sempre possibile rendere ogni luogo completamente accessibile. Non si tratta di affermare che tutto sia accessibile, ma di rendere accessibile la conoscenza di ciò che realmente lo è.

Una necessità che trova conferma anche nella recente pubblicazione ASviS “Guida al turismo accessibile – Strumenti e buone pratiche per un turismo aperto a tutte e tutti”, pubblicata nel maggio 2026, che richiama l’importanza di superare una concezione dell’accessibilità limitata alle sole barriere fisiche e sottolinea il ruolo determinante delle informazioni precise e affidabili, degli standard verificati e di un monitoraggio continuo dell’offerta turistica. Il turismo accessibile, del resto, riguarda l’intera esperienza del viaggio: la possibilità di reperire informazioni e comunicare, pianificare e prenotare, spostarsi, soggiornare e fruire dei luoghi, della cultura, dei servizi e delle attività offerte dal territorio, tenendo conto della pluralità delle disabilità e delle differenti esigenze delle persone. L’Istanza richiama inoltre l’attenzione sull’accessibilità digitale. Il rinnovamento di “San Marino per tutti” rappresenterebbe l’occasione per garantirne una corretta fruizione anche attraverso smartphone, tablet, tecnologie assistive e differenti modalità di navigazione. Chiediamo semplicemente uno sforzo in più, e più in generale, auspichiamo che l’accessibilità digitale possa diventare progressivamente un requisito strutturale di tutti i siti e servizi online della Pubblica Amministrazione, compreso il portale citato in premessa, affinché informazioni e servizi pubblici siano realmente fruibili da tutte le persone, coerentemente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Il progetto dovrebbe inoltre evolvere con il coinvolgimento diretto delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano, secondo il principio “Nulla su di noi senza di noi”, affinché le informazioni offerte corrispondano il più possibile alle esigenze concrete di chi dovrà utilizzarle. Non proponiamo di partire da zero, ma di recuperare un’esperienza già esistente, aggiornarla e darle continuità, valorizzando al tempo stesso il ruolo che San Marino ha scelto di assumere a livello internazionale nel campo del turismo accessibile. L’accessibilità comincia anche dalla possibilità di conoscere, prima di partire, ciò che una destinazione può realmente offrire.

È possibile firmare l'Istanza d'Arengo anche qui

C.s. - Attiva-Mente

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