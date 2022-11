Rilascio delle nuove carte cronotachigrafiche sammarinesi presso ASE-CC

L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino (ASE-CC) informa gli utenti interessati che è nuovamente operativo il servizio di rilascio delle carte cronotachigrafiche. Il servizio era stato sospeso un anno fa a causa dell’interruzione della fornitura da parte della società italiana Infocert che, per ragioni tecniche derivanti da nuove disposizioni normative UE, non poteva più emettere carte tachigrafiche a Paesi non membri dell’Unione Europea. Da quel momento il nostro Paese si è adoperato per trovare un fornitore internazionale in grado di rilasciare carte anche a Paesi extra-UE fino ad individuare la società francese IN GROUPE, che già rilascia carte cronotachigrafiche per il Principato di Monaco e lo Stato di Andorra, quale nuovo partner tecnologico della Repubblica di San Marino. All’accordo con il nuovo partner tecnologico è seguito il percorso delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità francesi, l’ottenimento del riconoscimento delle carte sammarinesi a livello europeo, il rilascio delle nuove chiavi nazionali sammarinesi, le omologazioni e i test delle nuove carte sammarinesi. Il percorso si è concluso con successo e il servizio è stato ripristinato. Gli autotrasportatori, le aziende, gli organi di controllo che necessitano delle nuove carte cronotachigrafiche possono rivolgersi ad ASE-CC per ottenerne il rilascio. Al momento della richiesta, gli autotrasportatori dovranno consegnare una fototessera ed esibire la patente di guida. Il costo di ogni tipologia di carta cronotachigrafica, della durata di 5 anni, è di € 225,00 da versare al momento della richiesta presso ASE-CC. Si precisa che chi fosse già dotato di una carta cronotachigrafica ancora in corso di validità potrà continuare ad utilizzarla fino alla naturale scadenza. Camcom.sm

