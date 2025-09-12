Rilascio SMaC Card per minori di 16 anni: da lunedì 15 settembre attivo il servizio presso gli uffici postali di Poste San Marino

Poste San Marino informa che, a partire da lunedì 15 settembre 2025, tutti gli uffici postali del territorio saranno abilitati al rilascio e alla sostituzione della SMaC Card per i minori di 16 anni residenti a San Marino, in conformità alle nuove disposizioni adottate dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

La nuova modalità prevede che i genitori possano rivolgersi direttamente presso gli sportelli postali per l'attivazione o la sostituzione della card, senza che sia richiesta la presenza del minore, compilando apposita modulistica e presentando la documentazione del caso richiesta.



Le casistiche previste possono essere le seguenti:

Prima attivazione della Card per gli studenti della 1ª media sammarinese

Resta invariata la procedura per gli studenti iscritti alla classe 1ª della Scuola Media Inferiore di San Marino. In questi casi, la prima attivazione della SMaC Card sarà gestita direttamente dalle segreterie scolastiche, previo consenso scritto da parte del genitore, tramite apposita modulistica.



Attivazione presso gli Uffici Postali

Per tutti gli altri studenti, residenti a San Marino e frequentanti scuole in territorio o fuori territorio, la richiesta di attivazione dovrà essere effettuata presso gli Uffici Postali, sempre da parte del genitore.

Prima attivazione presso Servizio SMaC Card (situato in Strada Borrana n.32, Serravalle)

Rientrano in questa casistica gli studenti iscritti alla classe 1ª media fuori territorio (Scuola Secondaria di Primo Grado). La richiesta dovrà essere formalizzata dal genitore presso gli uffici del Servizio SMaC.

Per gli studenti non residenti che frequentano scuole sammarinesi, e che accedono al servizio mensa del Fondo Servizi Sociali, il genitore potrà richiedere la card sempre tramite il Servizio SMaC.



Sostituzione per smarrimento

In caso di smarrimento della carta, la sostituzione potrà essere effettuata sempre presso qualsiasi ufficio postale del territorio.

Coloro che desidereranno ricevere informazioni più dettagliate o scaricare la documentazione necessaria, potranno farlo rivolgendosi direttamente agli sportelli postali dislocati in Repubblica, contattando il Servizio SMaC al numero 800 22 08 08, oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@sanmarinocard.sm o consultando il sito ufficiale www.sanmarinocard.sm (sezione comunicati e circolari).



“Questa iniziativa si inserisce in un percorso di semplificazione amministrativa – sottolinea il Direttore Generale di Poste San Marino S.p.A. Gian Luca Amici – con l’obiettivo di agevolare i cittadini, in particolare le famiglie, e garantire un servizio più efficiente, moderno e vicino alle esigenze del territorio”.

