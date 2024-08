RIM Rimini in musica, dal 2 al 7 settembre all'arena Francesca da Rimini con Santi Francesi, Appino, Dolcenera, Leo Gassmann e concerto grosso per i New Trolls

RIM RIMINI IN MUSICA 2024 Dal 2 al 7 settembre tornano gli eventi all'Arena Francesca da Rimini Con Santi Francesi, Appino, Dolcenera, Leo Gassmann e concerto grosso per i New Trolls Nove Eventi, in collaborazione con il Comune di Rimini, presenta la seconda edizione di “Rim Rimini in Musica”, la rassegna musicale che si terrà dal 2 al 7 settembre presso l'Arena Francesca da Rimini. Questo evento promette di essere un appuntamento di grande interesse per tutti gli amanti della musica, grazie a una programmazione che ospita nomi importanti del panorama musicale italiano. Ad alternarsi sul palco all’ombra di Castel Sismondo il duo musicale Santi Francesi arrivati all’ultimo Sanremo dopo la vittoria di XFactor 2022; Il cantautore e chitarrista toscano frontman dei The Zen Circus, Appino; l’istrionica pianista, polistrumentista e cantautrice Dolcenera con il suo Piano recital; il talento di Leo Gassmann e, a chiusura della rassegna, l’omaggio a Vittorio De Scalzi con il Concerto grosso per i New Trolls diretta dal Maestro Angelo Valori e una band d'eccezione composta da Roberto Tiranti, Andrea Maddalone, Lorenzo Ottonello e Max Vigilante, ovvero i musicisti che hanno accompagnato in centinaia di concerti il fondatore nonché autore/coautore di tutti i brani dei New Trolls. Nove Eventi è una società di produzione con oltre 20 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo, si distingue per il suo impegno nell'ambito discografico e nell'organizzazione di concerti e grandi festival. La rassegna "Rim Rimini in Musica" conferma il suo ruolo di protagonista nella promozione della cultura musicale in Italia. Le serate saranno arricchite da un DJ set curato dagli allievi della Music Academy di Rimini, che intratterranno il pubblico prima dell'inizio dei concerti. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: “Un cartellone di tutto livello, come questo della seconda edizione di Rimini In Musica, si inserisce in una parte molto importante della nostra stagione turistica come il mese di settembre. Un mese che sta caratterizzando Rimini come città della musica italiana attraverso un confronto fra generazioni di artisti” Avv. Vittorio Costa: “Rimini città d’arte, ma anche città della musica che permette l’esportazione della nostra cultura. E’ portare il desiderio di venire a Rimini anche per ascoltare la musica italiana” Ecco il programma dettagliato della manifestazione (tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito): 2 settembre Apertura della serata: Guglielmo Concerto: Santi Francesi I SANTI FRANCESI sono un duo hard-pop di Ivrea composto da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso). A dicembre sono stati protagonisti di un’emozionante esibizione presso il Ninfeo della Pioggia per il primo episodio della terza edizione di Star Walks e hanno partecipato con il singolo “Occhi tristi” alla finale di Sanremo Giovani, brano che gli ha regalato il passaggio alla 74° edizione del Festival della Canzone italiana. A febbraio 2024 hanno partecipato alla 74° Festival di Sanremo, sezione big, con il brano “L’amore in bocca” e per la serata delle cover si sono esibiti con SKIN sulle note del brano di Leonard Cohen “Halleluja” che ha ottenuto la standing ovation del pubblico. Nei prossimi mesi i SANTI FRANCESI saranno impegnati con una serie di concerti estivi nelle principali rassegne e a novembre e dicembre calcheranno i palchi dei club più importanti con il loro “CLUB TOUR 2024”. 3 settembre Contest con le esibizioni di: Fritz, Don ft Cromo, Valentina Carati, Andrea Belfiori, Magenta 9 Kermesse dove giovani e promettenti artisti sono stati invitati per esibirsi in forma competitiva e per coinvolgere il pubblico. 4 settembre Apertura della serata: Diamanti Neri Concerto: Appino Andrea Appino, noto semplicemente come APPINO, dal 1995 è penna, voce e chitarra dei The Zen Circus. L’artista toscano ha deciso di regalare ai fan un nuovo brano, “LE VECCHIE MANIERE”, un’ulteriore gemma nella discografia dell’artista, che segue la pubblicazione di “Humanize”, suo ultimo lavoro solista disponibile dallo scorso autunno. Dopo il tour indoor di Humanize, che ha toccato i club di tutta Italia, questa estate APPINO è nuovamente in tournée con LE VECCHIE MANIERE TOUR. 5 settembre Concerto: Dolcenera (Piano solo Recital) Il “Piano Solo Recital” teatrale di Dolcenera è una combinazione sapiente di parola, gestualità, musica, vocalità e suono. Attraverso la rappresentazione laicamente filosofica dei cinque elementi costituenti la Vita (Terra, Acqua, Fuoco, Aria, Etere), la cantautrice descrive l’essenza dell’Anima Mundi per avere il pretesto – con il testo delle canzoni, la musica, i monologhi, la luce, i racconti – di creare la giusta tensione emotiva per il coinvolgimento dello spettatore sull’essenza della natura umana, affrontando tematiche di impatto sociale e culturale dell’epoca moderna. Uno spettacolo “one woman show”, con il pianoforte di Dolcenera al centro della scena, il looper per riprodurre suoni registrati sul momento, il suono dell’organo hammond e del rhodes e il tocco rock blues della voce. 6 settembre Concerto: Leo Gassmann Leo Gassmann nasce a Roma il 22 novembre del 1998, una famiglia di artisti e un cognome impegnativo. All’età di 9 anni entra all’Accademia di Santa Cecilia e studia chitarra classica e solfeggio per 5 anni. A 19 anni viene selezionato per essere uno dei dodici concorrenti di “X Factor 12” arrivando alla semifinale e dimostrando un talento singolare nella scrittura e nella voce. Durante il suo percorso all’interno nel programma, Leo ha avuto la possibilità di riscrivere in italiano un brano inedito di Lewis Capaldi, intitolato “Piume”, ottenendo un grande riscontro di pubblico. Nel 2020 vince la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Vai bene così”, confermando le sue doti da cantautore e grande maturità e intensità di interpretazione nonostante la sua giovane età. Il videoclip di “Vai Bene Così”, che ad oggi vanta oltre 7,5 milioni di visualizzazioni su YouTube, gli vale il Premio Roma Videoclip Sanremo Giovani 2020 ricevuto durante l’edizione della Festa del Cinema di Roma. Quest’anno si è laureato in Arte e Comunicazione all’Università John Cabot di Roma. Dopo l’album d’esordio “Strike”, il giovane cantautore romano ha pubblicato i singoli “Down”, “La mia libertà” e “Lunedì (feat. L’Ennesimo)”. Ad oggi ha accumulato oltre 37 milioni di stream totali. 7 settembre Concerto grosso per i New Trolls - Omaggio a Vittorio De Scalzi Con la Medit Orchestra diretta dal Maestro Angelo Valori e con Roberto Tiranti Voce e basso; Andrea Maddalone Chitarra Voce; Lorenzo Ottonello Batteria Voce; Max Vigilante Tastiere Voce Dalla collaborazione con Luis Bacalov, oscar per la colonna sonora del film “il postino”, nasce il concerto Grosso per i New Trolls, un esperimento per quei tempi rivoluzionario, che per la prima volta faceva sposare una band Rock ad un'orchestra di musica classica. Questa commistione tra rock e musica barocca trovò largo consenso tra il pubblico a tal punto che il disco vendette un milione di copie. Visto il grande successo ottenuto, Vittorio scrive il Concerto Grosso 2 e 3 (Seven season) completando così una saga di grande spessore artistico. In cosa consisteva il Concerto Grosso? Un quartetto di solisti classici dialogava con la grande orchestra e i New Trolls si sostituirono ai solisti, dando luce al primo esperimento di Rock Progressive. Oggi la band, che ha accompagnato Vittorio de Scalzi per centinaia di concerti, porta il Concerto Grosso dal vivo con 15 elementi d'orchestra diretta dal M° Angelo Valori per omaggiare il grande Vittorio. Verranno eseguiti i brani dei concerti 1 e 2 ed alcuni brani tratti da Seven Season. Chiaramente la band, oltre ai concerti barocchi. interpreterà i loro grandi successi tipo: Una Miniera, Quella carezza della sera, Aldebaran e molti altri ancora.

