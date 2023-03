Rimborsi Smac, DOMANI - Motus Liberi: la goccia scava la pietra

Riscontriamo con soddisfazione il fatto che il Governo abbia deciso di ripristinare il riconoscimento a titolo di rimborso SMaC ai consumatori di carburanti da 10 a 15 centesimi ogni litro di carburante: la riduzione della scontistica a 10 centesimi anziché 15 era una delle misure previste nell’ambito della riforma previdenziale e come D-ML - manifestando sin da allora forte contrarietà - avevamo depositato apposito emendamento, poi bocciato dalla maggioranza dell’Aula consiliare, perché venisse ripristinata come in origine. Siamo quindi contenti che l’indicazione sia stata infine accolta: ritenevamo infatti, e a tutt’oggi ancora è il nostro pensiero, che non sia giusto aumentare i costi a carico delle famiglie e delle imprese in un momento in cui le stesse andrebbero invece sostenute ed incoraggiate in maniera più significativa. In questa seconda fase della legislatura riteniamo sia importante lavorare sodo per favorire la ripresa e la crescita, continuando a proporre nuove misure che incentivino lo sviluppo economico e aiutino le famiglie, sempre più gravate da spese difficili da sostenere oltre che in difficoltà nel trovare casa. A tutto questo stiamo lavorando, perché il nostro obiettivo è sempre stato e sempre sarà quello di proporre soluzioni concrete e realizzabili nell’interesse del Paese.

