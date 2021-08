"Rimini 3653", presentata la relazione di fine mandato che racconta i dieci anni dell’amministrazione comunale guidata dalla giunta Gnassi

3653 giorni stretti fra la crisi economica dei subprime e la pandemia. Sono i dieci anni che corrispondono al doppio mandato dell’amministrazione comunale guidata dalla giunta Gnassi. E' online www.rimini3653.it, il sito che racconta i principali risultati conseguiti dall'Amministrazione comunale negli ultimi dieci anni, sintetizzati in 10 capitoli tematici. Il sito è stato realizzato scandagliando i documenti di programmazione e rendicontazione ufficiali, rifacendosi in particolare alla ‘relazione di fine mandato’ redatta in conformità al modello approvato dal Ministero degli Interni di concerto con il Ministero dell’Economia che prevede l’obbligo, a carico dei Comuni e delle Province, di redigere una relazione che, oltre ad illustrare lo stato della situazione finanziaria ed economica dell’Ente, fornisca una serie di informazioni concernenti l’organizzazione e l’esito delle attività poste in essere nel corso del mandato amministrativo. Un report che possa permettere ai cittadini di misurare l’attività svolta e gli effetti prodotti sulla comunità dall’attività amministrativa svolta dal Sindaco e dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con i cittadini e l’intera comunità. Un sito dinamico e a disposizione dei cittadini, con testi di semplice consultazione, arricchiti da immagini, video e infografiche, che raccontano il percorso dell'amministrazione in questi dieci anni a partire da 10 eventi emblematici, che hanno segnato e fotografato il percorso di questi 3653 giorni, per poi approfondire le tematiche più ampie correlate agli eventi individuati: dai cantieri alla nuova mobilità, dalla lotta all'abusivismo alle politiche per la sicurezza, dal welfare alle politiche per il verde, dalla rigenerazione urbana agli interventi per turismo, dai servizi educativi al piano di salvaguardia della balneazione. Un sito in aggiornamento, perché tante sono le azioni e i traguardi concreti raggiunti e altri ancora se ne stanno aggiungendo in queste ultime settimane. Il sito è diviso in 10 temi chiave politico amministrativi: 1.L’ambiente. 2.Il disegno della città. 3. Sicurezza e territorio 4. Scuole e politiche educative. 5.Cartoline dal mondo. 6.I nuovi motori culturali 7.Una città senza fratture. 8.Le persone. 9.Un parco del mare a cielo aperto. 10.Il futuro oggi “In questo bilancio – commenta il Sindaco Andrea Gnassi - c’è il passato, c’è il presente, ma anche il capitolo ancora da scrivere per la nostra città, che guarda al PNRR. Un percorso iniziato - dopo appena sei giorni dall’insediamento di questa amministrazione - con un nubifragio che ha mandato in tilt Rimini, allagata dalle acque piovane, facendo esplodere in tutta la sua forza il problema del sistema fognario. E finito con i tempi che stiamo vivendo, caratterizzati dalla complessità della pandemia. Un viaggio partito in un contesto caratterizzato da una parte da una apparente normalità senza particolari scossoni, ma dall’altro già contenente segni e situazioni potenzialmente capaci di generare cambiamenti sostanziali nella comunità. La nostra città ha lavorato per aprire nuovi orizzonti di crescita della consapevolezza di essere tornati a interpretare il ruolo di città contemporanea, liberi dai condizionamenti della rendita immobiliare. Rimini è bella, è viva, ha nuove piazze per tornare a parlarsi. C’è ancora molto da fare, e sono tante le cose che non sono state fatte o che si sarebbero potute fare meglio. Ma il lavoro fatto dà anche più forza per affrontare le nuove sfide, soprattutto ora, dopo che il Covid 19 ha cambiato il mondo. Questo sito racconta le scelte che sono state fatte e le idee che sono state concretizzate, un cammino di 3653 giorni per una città più bella e più vivibile”.

