Rimini al taglio del nastro del TTG

Rimini si presenta nella vetrina internazionale del TTG. La città che ospita il più grande marketplace per la promozione e la commercializzazione del turismo mondiale in Italia ha aperto oggi il suo proprio spazio al TTG. Al taglio nastro presente insieme al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il presidente di ENIT Giorgio Palmucci, il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, l’assessore al turismo della regione Emilia-Romagna Andrea Corsini e il presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni, il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. “Ci lasciamo alle spalle due anni terribili – ha detto il Sindaco Jamil Sadegholvaad in occasione della cerimonia di inaugurazione. I segnali dell’ultima stagione turistica sono molto importanti, segnali di ripresa diffusa e voglia di tornare a fare vacanza. Ma abbiamo ancora tanto da recuperare, soprattutto per quanto riguarda i mercati esteri e l’attività fieristica e congressuale che durante la pandemia è rimasta ferma. Il turismo al bivio tra post pandemia e opportunità offerte dal PNRR ha la priorità di rigenerare il Paese intorno a processi di modernizzazione finanziati dal Fondo Europeo. Questo chiama tutti, soggetti pubblici e privati, a uno sforzo comune da incanalare in una visione strategica di futuro”. Da oggi fino al 15 ottobre l’offerta turistica e i progetti di cambiamento della città di Rimini si presentano al “TTG Travel Experience” in uno spazio dedicato di 50 metri quadrati: accanto allo stand di APT Emilia Romagna, la città di Rimini presenta agli operatori le strategie, le innovazioni di prodotto, le experience territoriali e le opportunità di vacanza di una città che in questi ultimi anni ha cambiato volto attraverso la realizzazione di un nuovo polo museale culturale, le opere per il risanamento ambientale e la salute del mare, il parco del mare con i primi tratti del nuovo lungomare, ricco di vegetazione adriatica, aree wellness, passeggiate, percorsi ciclabili, aree relax e gioco, dove tutela dell’ambiente e vita attiva all’aria aperta diventano il simbolo del nuovo stile di vita riminese, accompagnato in modo decisivo da una proposta immateriale e un palinsesto di experience che innalzano il livello di vivibilità e dunque l’attrattività turistica complessiva dell’intera città. Nello stand dedicato alla città di Rimini - realizzato in collaborazione con Visit Rimini e IEG - il racconto della città che vede protagonista la rinocerontessa di E la nave va, scultura simbolo del nuovissimo Fellini Museum con al centro un megaschermo con video che metteno in luce le nuove opportunità offerte dalla città, che la lanciano tra le destinazioni vive e attrattive tutto l’anno. Inoltre, venerdì 15 alle 10,30 (in sala Italy Arena - Pad. C5) organizza il convegno Rimini, l'innovazione nel turismo. Sostenibilità, wellness e cultura come fattori di attrattività. I casi del Parco del Mare e del Fellini Museum, aperto agli operatori e alla stampa. Sono chiamati tra i relatori i principali attori del cambiamento della città, il Sindaco Jamil Sadeghoolvad, il Presidente di VisitRimini, Stefano Bonini, il Presidente del Piano Strategico Maurizio Ermeti, il Direttore generale del Comune di Rimini, Luca Uguccioni, il progettista del Fellini Museum, Leonardo Sangiorgi di Studio Azzurro.

Cs Comune di Rimini