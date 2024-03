Rimini: apre la 36ª edizione di Enada, fiera del Gaming

Apriranno domani alla fiera di Rimini i battenti della 36ª edizione di Enada Primavera, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) e promossa da SAPAR che fino al 14 marzo 2024 vedrà protagonista il network internazionale degli apparecchi e dei sistemi da gioco. In contemporanea anche la 6ª edizione di RAS – Rimini Amusement Show, expo dedicato all’intrattenimento senza vincite in denaro: all’interno dei padiglioni fieristici si comporrà così un marketplace di riferimento nel Sud Europa e nell’area mediterranea per l’intero settore. “Enada Primavera – spiega il group exhibition manager della divisione Lifestyle & Entertainment di IEG, Andrea Ramberti - è un appuntamento privilegiato nel panorama espositivo per favorire occasioni di networking e di business tra operatori professionali e aziende, italiane ed estere, leader nella produzione di supporti fisici, tecnologie e servizi per il gioco”. “Ad attenderli – aggiunge Orietta Foschi, exhibition manager di Enada - un’agenda di tre giornate tra appuntamenti, workshop, talk e approfondimenti sulle novità del settore grazie al contributo di aziende, esperti, associazioni e istituzioni”. Si parte domani alle 11:30 sul palco della Vision Arena (padiglione C3) con l’opening e i saluti dell’AD di IEG Corrado Peraboni, l’intervento del presidente di SAPAR Domenico Distante e del presidente di Euromat Jason Frost. Alle 12 è in programma la cerimonia di premiazione delle startup e delle aziende dell’Innovation District - realizzato con la main partnership di ANGI - e, a seguire, il convegno “Luci e ombre del riordino del gioco pubblico” organizzato da SAPAR. Tra i relatori del panel – moderato dal direttore responsabile di AGIMEG Fabio Felici - l’Europarlamentare On. Rosanna Conte, il presidente SAPAR Domenico Distante, il presidente di Euromat Jason Frost, Emmanuele Cangianelli (presidente EGP-FIPE), Massimiliano Pucci (presidente Astro), Geronimo Cardia (presidente ACADI), Gennaro Parlati (presidente ACMI), Vitaliano Casalone (Centro Studi Gioco Pubblico). Nel corso delle tre giornate si terrà inoltre la 3ª edizione del torneo JJP Pinball Fest Enada by Luxury Games organizzato in collaborazione con IFPA Italia, che sarà l’occasione per i giocatori di misurarsi sulle versioni più ricercate de i flipper di Jersey Jack Pinball, di vincere premi e guadagnare punti preziosi validi per il ranking mondiale del WPPR (World pinball player rankings).

