Rimini: assegnazione di nuovi carabinieri al Comando provinciale

Nella mattinata odierna il Col. Mario La Mura, Comandante Provinciale, ha ricevuto nove giovani Carabinieri effettivi, cinque dei quali donne, neo promossi al termine del 141° Corso di formazione e addestramento presso le Scuole Allievi Carabinieri dell’Arma ed assegnati in prima destinazione in Provincia di Rimini. Questi nuovi arrivi permettono di rafforzare ulteriormente i presidi dell’Arma nell’intero territorio di competenza, di adeguare la forza operativa alle molteplici esigenze di sicurezza e di assicurare ulteriore sostegno e prossimità alla popolazione. Tale contingente di personale, a cui si aggiungeranno ulteriori 5 unità provenienti dai trasferimenti definitivi in entrata da altre regioni e 3 unità provenienti da altre provincie dell’Emilia-Romagna colmerà di fatto – al netto di alcuni movimenti in uscita dalla provincia - le poche carenze di personale esistenti negli organici dei reparti, portando così Rimini ad avere il pieno pareggio tra la forza organica e quella effettiva. L’incremento di personale, insieme ai già disposti rinforzi in vista dell’imminente stagione estiva, garantirà inoltre maggiore efficienza dei reparti ed una consistente proiezione esterna così permettendo di fornire, in un’ottica interforze e sotto la direzione della Prefettura, risposte immediate e concrete alla cittadinanza e ai turisti. Ai neo giunti, il Comandante Provinciale ha rivolto il proprio “in bocca al lupo” ma anche l’esortazione a dare sempre il massimo nel proprio incarico.

cs Carabinieri Rimini