Rimini, boom di adesioni per l’ex Cinema Teatro Astoria.



100 manifestazioni di interesse in poche settimane

L’ex Cinema Teatro Astoria di Rimini si conferma un punto di riferimento per la comunità locale. A poche settimane dall’apertura della call per coinvolgere associazioni e cittadini nell’animazione del futuro hub culturale di comunità, sono già arrivate 100 manifestazioni di interesse. Un segnale forte della vitalità del territorio e della volontà di costruire insieme un nuovo spazio di cultura e socialità.



I prossimi passi

A conclusione della fase di co-progettazione la gestione dell’ex cinema è stata affidata a un gruppo di associazioni, coordinato da Il Palloncino Rosso, in collaborazione con il Comune di Rimini e le associazioni Alcantara e Le Città Visibili. Un modello di collaborazione tra pubblico e privato che vede l’amministrazione comunale fornire gli spazi e coprire le utenze, mentre le associazioni cureranno l’organizzazione delle attività.



A breve sarà aperta a tutta la cittadinanza una Call to Action - Chiamata alle proposte, un modulo online che potrà essere compilato da Enti del Terzo settore (associazioni, cooperative e imprese sociali, fondazioni, etc. ), singoli cittadini, gruppi informali (collettivi, social street, comitati di cittadini, etc.) e altri soggetti del territorio (Istituti scolastici, Università, Teatri, Biblioteche, Musei, etc.) per proporre attività ed eventi presso l’ex cinema. Sarà anche un’occasione per conoscere il regolamento interno, che disciplina tempi e modalità di utilizzo degli spazi, la gestione degli eventi e le responsabilità organizzative.

Le proposte pervenute saranno poi oggetto di valutazione da parte del comitato esecutivo, che avrà il compito di selezionare le iniziative da inserire nel programma. Tale selezione avverrà tenendo conto della qualità e della pertinenza delle proposte rispetto agli obiettivi del progetto "Ritorno all'Astoria". Il comitato esecutivo si occuperà quindi di facilitare la programmazione e supportare le realtà coinvolte, definendo un calendario condiviso per le attività culturali.

Il programma sarà ricco e variegato: incontri, mostre, laboratori, esplorazioni urbane, coworking e molto altro, sempre in sinergia con il territorio e le realtà associative locali. L’obiettivo è consolidare l’Astoria come un hub culturale di comunità, aperto alla città e alle sue energie creative.

L’amministrazione comunale ha sottolineato il valore di questo percorso per la rigenerazione urbana e il dialogo tra generazioni. Le associazioni coinvolte si dicono entusiaste per la grande risposta ricevuta, segno di un forte desiderio di partecipazione e condivisione.

L’Astoria si prepara così a scrivere un nuovo capitolo, partendo da 100.



Comunicato stampa

Il Palloncino Rosso

