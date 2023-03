Rimini candidata alla Capitale italiana della cultura 2026: il Comune lancia tre bandi per la direzione artistica

Compie un altro importante passo in avanti il percorso verso la candidatura di Rimini capitale italiana della cultura 2026. Il Comune di Rimini ha infatti lanciato la selezione per individuare i tre direttori artistici del “progetto di candidatura”, cioè il dossier che raccoglie il progetto culturale, gli obiettivi, l’organigramma, la valutazione di sostenibilità economica e che rappresenta l’elemento centrale per ambire a rientrare nella ‘short list’ delle città in lizza per il riconoscimento. Un progetto ambizioso e sfidante, che permette di delineare un “piano strategico della cultura” di medio e lungo periodo, che consolidi il lavoro di valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico promosso in particolare negli ultimi 15 anni e che sappia esaltare quella commistione continua tra alto e basso, tra tradizione e pop, che da sempre caratterizza Rimini, la sua storia e ne determina le sue trasformazioni. Per dare slancio a questo percorso la città apre le sue porte e i suoi orizzonti alla creatività nazionale e internazionale. Nella prospettiva di Rimini capitale italiana della cultura 2026, il Comune propone di assegnare tre incarichi di lavoro per altrettanti specifici ambiti: - valorizzazione e promozione del cultural heritage come sistema di spazi fisici e immateriali, con particolare riferimento alla relazione tra ambienti storicizzati, allestimenti temporanei e allestimenti tramite utilizzo di strumenti digitali; - produzione culturale (attività di spettacolo, curatela e promozione dell’arte contemporanea, visual & performing arts) e promozione delle produzioni digitali contemporanee; - produzione e divulgazione della cultura scientifica e tecnica e della produzione partecipata (citizen science based) di contenuti legati al settore delle STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics). Le tre figure saranno chiamate a lavorare in team ed è intenzione del Comune attingere tra i migliori giovani talenti italiani ed europei. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 2 aprile 2023. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web dell’ente all’indirizzo http://www.comune.rimini.it/amministrazione/bandi.