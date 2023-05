Rimini: Contributi economici per iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno del commercio e delle attività economiche – Estate e Inverno 2023

E’ stato pubblicato in quesito giorni il bando per i contributi economici a favore di iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno del commercio e delle attività economiche – Estate e Inverno 2023.

In particolare si tratta di contributi economici che possono avere un impatto favorevole sull'economia del territorio, promuovendo l'aggregazione sociale e l'attrazione turistica. Progetti innovativi di pubblico interesse e utilità che riguardano le attività economiche cittadine, o comunque che siano capaci di accrescere il prestigio e l'immagine della città, nell'interesse dell'intera collettività.

Un sostegno economico, che si rivolge a diversi soggetti, come enti del terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, fondazioni, comitati, privati ecc., per iniziative senza scopo di lucro, che siano di particolare rilevanza e abbiano caratteristiche tali da promuovere il commercio e le attività economiche sul territorio. In particolare parliamo di eventi, mostre, spettacoli o intrattenimenti di animazione di una o più aree della Città, iniziative di valorizzazione delle attività commerciali del Centro Storico, dei Borghi e della Marina, nonché di aree cittadine interessate da significativi interventi di riqualificazione.

I contributi si distinguono in due diversi periodi dell'anno: “Estate 2023” e “Inverno 2023”, con un finanziamento complessivo di 60 mila euro. I due periodi si distinguono secondo la data di conclusione delle iniziative, che per il bando estivo è fissata al 15 ottobre 2023 e per quello invernale è il restante periodo, fino alla fine dell’anno. La scadenza per presentare domanda per il bando “Estate” è fissata entro il 30 giugno 2023, per il bando “Inverno” invece il termine è previsto il 15 ottobre 2023.

Tutte le informazioni e gli avvisi pubblici sono consultabili a questo link https://bit.ly/EventiManifest-ContributiEconomici_2023 .



