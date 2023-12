Rimini, corso sulla Lingua dei Segni LIS. Sabato l'open-day

Rimini, corso sulla Lingua dei Segni LIS. Sabato l'open-day.

L'Associazione Papa Giovanni XXIII, all'interno del percorso "InSegni, Apprendi", organizza un corso base online di Lingua Italiana dei Segni - LIS, presso il centro diurno "Biancospino" di Rimini, in via Borghetto 2, con l'obiettivo di introdurre i partecipanti alla conoscenza base della Lingua dei Segni, della cultura e della vita delle persone sorde. Sabato 16 dicembre a Rimini si terrà l'open-day informativo. Gli incontri inizieranno il 20 gennaio 2024 e si terranno ogni sabato, dalle 10:00 alle 12:00, per un totale di 20 ore. Al termine delle lezioni è prevista una verifica finale, con rilascio dell'attestato di partecipazione. Il costo del corso è di 150 euro ed è possibile partecipare in modalità e-learning da remoto. Il corso sarà strutturato in una parte teorica e una parte pratica. Durante le lezioni, gli studenti avranno l'opportunità di partecipare a esercitazioni ludiche e ad una verifica finale. Sarà inoltre fornito del materiale di supporto all'apprendimento. Sarà possibile seguire il corso in modalità online; al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per richiedere maggiori informazioni è possibile contattare l'indirizzo email info@insegniapprendi.org o inviare un messaggio su WhatsApp al numero +393455253188.

c.s. Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: