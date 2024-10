Rimini: Eletto il nuovo Segretario generale SLC CGIL Rimini

L’Assemblea generale SLC CGIL Rimini, riunitasi oggi 25 ottobre, ha eletto il suo nuovo Segretario generale. Giancarlo Santoni – 60 anni - già componente di segreteria SLC Rimini, è dipendente di Poste Italiane S.p.A. Giancarlo Santoni, nella sua relazione davanti all’Assemblea generale, ha tracciato l’agenda della categoria delle lavoratrici e dei lavoratori delle telecomunicazioni, dell’emittenza, dei servizi postali, della produzione culturale e delle aziende industriali della comunicazione in provincia di Rimini. Innanzitutto, dando continuità a quanto già svolto dal precedente Segretario generale, tenuto conto che la categoria SLC vive una fase di forte dinamismo, non sempre legato a contesti positivi, si tratterà di presidiare alcune vertenze particolarmente delicate. Si tratta della vendita della rete telefonica fissa TIM, della ormai certa privatizzazione di Poste Italiane S.p.A. e, non da ultimi, lo scenario che si apre dopo la riforma del settore sportivo e l’approvazione del nuovo contratto collettivo. A livello locale il contesto del comparto delle aziende grafiche industriali dovrà sicuramente vedere una particolare attenzione. Si tratta perciò di un grande lavoro da mettere in campo, insieme al gruppo dirigente della categoria e alle rappresentanze sindacali, anche rafforzando la presenza nei luoghi di lavoro con momenti di confronto in assemblea. Dopo gli interventi della Segretaria generale CGIL Rimini Francesca Lilla Parco, del Segretario SLC Emilia-Romagna Antonio Rossa, del Segretario generale SLC Poste Nicola De Ceglie, le conclusioni dell’Assemblea Generale sono state affidate al Segretario generale nazionale SLC CGIL Riccardo Saccone. Al Segretario generale uscente Guido Biagini, che ha retto la categoria dal 2016, è andata la gratitudine di tutta la SLC.

