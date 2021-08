Rimini, Elezioni comunali 2021: nuovi orari per l’ufficio elettorale. Ecco le modalità per comunicare la disponibilità per prestare servizio come scrutatore o presidente di seggio elettorale

Dal 12 agosto e fino al termine delle operazioni di votazione prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, l'ufficio elettorale sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, anche in orario pomeridiano e il sabato mattina, con i seguenti orari:

Ufficio elettorale di Via Marzabotto, 25 - Telefono 0541/704798 - 704797

Lunedì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Martedì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Mercoledì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Giovedì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Venerdì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Sabato 8:00 - 12:00



Disponibilità per scrutatori di seggio

Ci sarà tempo fino al 5 settembre per comunicare la disponibilità per prestare servizio come scrutatore di seggio elettorale, per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre prossimi. Da notare che per comunicare la disponibilità è necessario essere già iscritti nell'albo degli scrutatori.

Le richieste di iscrizione nell'albo degli scrutatori, inviate dopo il primo dicembre 2020, saranno inserite in occasione della revisione dell’albo stesso, che avverrà tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Queste persone non potranno dunque effettuare la registrazione per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre.



Come fare?

Coloro che, già iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Rimini, siano disponibili a prestare servizio nei seggi elettorali per le prossime elezioni comunali, possono comunicare la propria disponibilità registrandosi entro il 5 settembre 2021 nel sito www.comune.rimini.it/novita/notizie/elezione-diretta-del-sindaco-e-del-consiglio-comunale-del-3-e-4-ottobre-2021-con

Per accedere è necessario autenticarsi tramite Spid, o attraverso un documento di identità.

Le comunicazioni di disponibilità ricevute saranno inoltrate alla Commissione elettorale comunale, l’organo deputato per legge alla nomina degli scrutatori titolari e sostituti.



Disponibilità per Presidenti di seggio

I cittadini residenti a Rimini, eiscritti all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di seggio elettorale, possono comunicare la propria disponibilità a sostituire i presidenti di seggio elettorale nominati dalla Corte d'appello che siano impossibilitati a svolgere l’incarico in occasione delle elezioni comunali di ottobre 2021; La comunicazione di disponibilità dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’Ufficio Elettorale e scaricabile dal link https://www.comune.rimini.it/sites/default/files/2021-08/Modello_disponibilita_presidenti_2021.pdf

La comunicazione di disponibilità, unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante, dovrà pervenire entro mercoledì 22 settembre all’Ufficio elettorale esclusivamente con le seguenti modalità:



posta elettronica all’indirizzo: elettorale@comune.rimini.it;

consegnata presso l’Ufficio elettorale.

Nel comunicare la propria disponibilità, gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di essere iscritti all’Albo dei presidenti di seggio e di avere eventualmente già svolto in passato detto incarico oppure funzioni di segretario o scrutatore.

Si precisa che, qualora le comunicazioni di disponibilità siano superiori alle necessità, si procederà alla nomina dando la precedenza a chi ha già svolto incarichi negli uffici elettorali di sezione, tenendo inoltre in considerazione l’anzianità di iscrizione all’Albo.



