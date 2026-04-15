Rimini, il generale Nistri presenta il suo libro “Ho servito lo Stato”

Rimini, il generale Nistri presenta il suo libro “Ho servito lo Stato”.

Nel pomeriggio di martedì 14 aprile presso la Sala degli Arazzi del Museo della Città di Rimini si è tenuto il primo degli incontri della rassegna “Aspettando l'Adunata” organizzata dall'ANF (Associazione Nazionale Faleristica) patrocinata dal Comune di Rimini, alla presenza del Prefetto della Città Dott.ssa Giuseppina Cassone, del Consigliere Regionale Nicola Marcello e dell'Assessore Avvocato Francesco Bragagni in rappresentanza del Comune. L’incontro è stato moderato dalla professoressa Irina Imola, docente del Liceo Classico G. Cesare/ Valgimigli di Rimini e ha visto il contributo del dott. Alberto Pagani, prof. in terrorismo internazionale e relazioni internazionali c/o l'Università di Bologna. Formatore e consulente nell’ambito delle scienze strategiche, sicurezza ed intelligence. Ha svolto numerosi convegni pubblici e da anni si occupa della formazione delle Forze armate su questi temi in materia di guerra ibrida. Il protagonista della serata è stato il Generale Giovanni Nistri già Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il quale ha presentato il suo libro dal titolo “HO SERVITO LO STATO. Una Vita nell'Arma ”, un racconto che parte dal 1970 anno in cui il protagonista entra a far parte della Scuola Militare Nunziatella fino a raggiungere il massimo vertice. Il saggio si presenta come un'autobiografia che nasconde al suo interno uno scrigno di ricordi dei trascorsi nell'Arma, che raccontano come da umile e silenzioso servitore dello Stato il Generale diventa una personalità che non fa sconti a nessuno quando le criticità incombono, pur essendo uno scrittore di penna sottile, pungente e talvolta ironico. Un racconto intimo e personale di un Comandante Generale dei Carabinieri alle prese con la sicurezza di Stato. Una frase iconica del Generale che racchiude il nocciolo di tutto il libro è << ...”Passano i Generali ma non passa l'Arma, perché l'Arma è infinita come la Patria”... >>. Un plauso per la Nobiltà di Spirito va rivolta al Generale, per cui tutti i proventi spettanti all'autore saranno devoluti all'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri, con un piccolo contributo anche all'organizzazione di volontariato “Fuori dal nido” di Urbino.

c.s. ANF

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