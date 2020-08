Rimini, il prefetto ha incontrato i segretari provinciali di CGIL, CISL e UIL

Nella mattinata odierna il Prefetto Giuseppe Forlenza ha ricevuto a Palazzo Massani il Segretario Generale CST UIL Rimini Giuseppina Morolli, il Segretario Generale CGIL Rimini Isabella Pavolucci e il Segretario CISL Romagna Paola Taddei. Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, che ha posto in risalto la centralità dei temi della legalità e del lavoro, le rappresentanti delle Organizzazioni sindacali hanno espresso al Prefetto ampia disponibilità ad una proficua collaborazione nelle fondamentali sedi di dialogo tra le Istituzioni e le componenti del sistema economico, condividendo in modo particolare l’importanza dei profili di tutela della sicurezza dei cittadini nella attuale fase post-emergenziale.

Comunicato stampa

Prefettura di Rimini