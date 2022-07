Rimini, il Sindaco riceve il Console generale cinese, Liu Kan

Il nuovo Console Generale della Repubblica Popolare Cinese Kan LIU, insediatosi a Milano lo scorso anno, ha incontrato questo pomeriggio il Sindaco Jamil Sadegholvaad. Il Console, in visita di cortesia a Rimini, ha ringraziato la città per il legame che la lega alla città di Yangzhou con cui ha sottoscritto un gemellaggio (a Rimini il 16 marzo 1999 e a Yangzhou il 21 ottobre 2004) e per le proficue relazioni delle istituzioni di Rimini con la comunità di origine cinese residente.

c.s. Comune di Rimini