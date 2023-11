Rimini, in 300 partecipano al concorso scuole Karis

L’appuntamento si rinnova da trentacinque anni. È il concorso per piccole studentesse e studenti di quinta elementare e terza media delle scuole Karis di Rimini. È aperto a tutti gli istituti pubblici e paritarie della provincia di Rimini a questa edizione 2023 in più di trecento hanno affrontato le prove a scelta individuale in programma per primarie e secondarie. Elaborazione di un testo creativo o di un disegno/illustrazione per l’ultimo anno dell’elementari. Scrittura di un testo in inglese o spagnolo, un tema in lingua italiana o una prova di matematica per le terze medie. Da notare come i più piccoli siano stati accompagnati nello svolgimento del compito da due esperti delle materie. In questo caso, si è usciti dallo schema classico di concorso, sempre valido invece per le terze medie media, per entrare in una dimensione esperienziale e creativa, accompagnata e guidata, passo a passo, da due insegnanti Per i primi classificati di ogni categoria e di ogni ordine di studi, in arrivo una borsa di studio che copre retta annuale l’iscrizione alla prima media del “W. Spallanzani” o al primo anno dei licei (classico, scientifico, linguistico) delle scuole della Fondazione Karis. A questa si aggiunge un buono di 300 o 400 euro, a seconda dell’ordine di studi, da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico. Le prove si sono concluse lo scorso fine settimana e da oggi la commissione di valutazione è al lavoro per esaminare ogni elaborato presentato dai giovanissimi e comunicazione. La premiazione di entrambi i concorsi e dei cinque vincitori è in programma il 13 dicembre (dalle ore 18.00 – sede Comasca RN). L’appuntamento si svolge in occasione della open night licei Karis: classico, scientifico, linguistico.

