Rimini in Comune: "Incidente sulla Provinciale, non è la prima volta"

Stessa strada, stesso numero civico... Una raffica di incidenti, alcuni anche gravi. Quello di ieri è stato solo l'ultimo della serie. Eppure i cittadini residenti avevano già segnalato la necessità di adeguare l'asfaltatura in quel tratto di strada, caratterizzato da una serie di curve, per renderlo più poroso, oppure di adottare un asfaltatura drenante. Il motivo è semplice: la pioggerella fine o la semplice umidità (come in questo caso) provoca la patina sdrucciolevole che, abbinate alla serie di curve e controcurve, favorisce la perdita di controllo dei veicoli. Veicoli che, quando va "bene", finiscono contro i muretti, contro la recinzione e i cancelli dei dirimpettai, oppure sul cordolo della ciclabile (con tanto di ribaltamento, come già accaduto in passato), quando va male finiscono con il ricovero di quattro persone all'ospedale. Quelle proposte, neanche a dirlo, vengono rimbalzate tra Comune e Provincia, ma ai residenti della zona non sembra una buona idea aspettare l'incidente col morto per intervenire. L'associazione Rimini in Comune sollecita l'amministrazione Provinciale a prendere in considerazione le proposte già avanzate dai cittadini per quanto riguarda il miglioramento della porosità del fondo stradale in quel tratto e a progettare interventi idonei a ridurre e controllare la velocità dei veicoli che diventano oggettivamente un pericolo anche per i ciclisti e i pedoni che percorrono la ciclabile che affianca la Provinciale.

