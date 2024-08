Rimini: In Prefettura pianificazione e coordinamento per un ferragosto sereno

Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per definire la modulazione dei servizi di vigilanza e di prevenzione in occasione del Ferragosto. Nell’introdurre l’incontro, il Prefetto ha sottolineato la necessità di predisporre, in ambito provinciale, dedicate pianificazioni che prevedano il coordinato impiego di tutte le Forze di Polizia, con il concorso delle Specialità e delle Polizie Locali, con l’obiettivo prioritario di prevenire e contrastare eventuali azioni criminose di qualsiasi natura e di consentire un sereno svolgimento delle numerose iniziative di intrattenimento che si svolgeranno sul territorio. Particolare attenzione sarà prestata ad eventuali segnali e/o informazioni relative all’organizzazione di raduni e feste illegali, nonché a possibili azioni dimostrative di movimenti e collettivi svolte in forme non consentite, con particolare attenzione anche alla salvaguardia della piena fruibilità, in sicurezza, dei luoghi ove si verificano assembramenti, così da evitare il verificarsi di episodi di c.d. “mala movida”. Saranno, altresì, potenziati i servizi di vigilanza e sicurezza lungo le arterie stradali e autostradali, nonché presso gli scali ferroviari e quello aeroportuale, verificando la puntuale osservanza di tutte le procedure di sicurezza previste, al fine di garantirne i massimi standard di efficienza. Al riguardo, anche in previsione dell’intensificarsi del traffico stradale ed autostradale, sarà valutata la convocazione del Comitato Operativo per la Viabilità, allo scopo di prevedere adeguate misure anche a supporto degli utenti della strada. Le Amministrazioni interessate da eventi sono state invitate a ripetere con misure omogenee, i provvedimenti già adottati in circostanze analoghe, quali il divieto di vendita e di asporto di bevande in contenitori di vetro, l’interdizione al traffico delle aree con consistenti flussi e, per i Comuni costieri, la cura dell’illuminazione delle spiagge e la vigilanza notturna sull’arenile. Sul fronte sanitario, il Servizio Emergenza118 intensificherà la disponibilità di personale e di mezzi per le esigenze del territorio. La programmata implementazione dei servizi registrerà unità aggiuntive, rispetto a quelle già ordinariamente in servizio, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Garantito, inoltre, il massimo dispiegamento di uomini e mezzi della Capitaneria di Porto, del ROAN, dei Vigili del Fuoco e delle Polizie Municipali. “Sono certa”, sottolinea il Prefetto, “che l’impegno di tutti consentirà, come sempre, a questo territorio di poter sviluppare in serenità e sicurezza tutte le manifestazioni e le iniziative in programma, favorendo un divertimento sano e un soggiorno gradevole ai numerosissimi ospiti e all’intera comunità locale. Al proposito colgo l’occasione per ringraziare le Forze dell’Ordine tutte per il loro sempre lodevole e costante impegno a presidio e tutela della sicurezza pubblica e privata, specie in occasione di ricorrenze ed eventi che richiedono grande dedizione e capacità operative”.

