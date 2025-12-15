Rimini. Intensificati i controlli contro l'abbandono illecito dei rifiuti: sei i verbali elevati ieri, 132 gli accertamenti da inizio anno

Il Comune di Rimini intensifica le attività di contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale. A fronte dell'aumento delle segnalazioni relative al non corretto smaltimento dei rifiuti e con l'obiettivo di contenere il fenomeno legato all'errato smaltimento dei rifiuti, la Polizia Locale ha avviato una nuova modalità operativa che prevede appostamenti straordinari presso le isole ecologiche del centro storico, con controlli programmati anche nelle prossime settimane. Nella giornata di domenica 14 dicembre sono iniziati i controlli straordinari presso le isole ecologiche interrate del centro storico. Le operazioni hanno portato all'elevazione di 6 verbali per violazione dell'ordinanza e del regolamento ATERSIR. La sanzione amministrativa prevista è di 104 euro. Dai provvedimenti sanzionatori sono scaturiti anche 3 controlli presso pubblici esercizi e attività artigianali. Ulteriori sanzioni amministrative deriveranno dall'analisi dei dati raccolti in questi approfondimenti.

Ai sei verbali elevati domenica si aggiungono i 132 verbali redatti dall'inizio dell'anno a oggi nell'ambito dei controlli ordinari contro l'abbandono irregolare dei rifiuti nel territorio comunale. L'attività di vigilanza ambientale prosegue attraverso il coordinamento tra Comune di Rimini, Hera e Guardie Ecologiche Volontarie. Il sistema di monitoraggio si basa sulla rotazione in diverse postazioni strategiche dove vengono installate fototrappole mobili, spostate periodicamente per garantire un controllo efficace delle aree più sensibili. Dal 2021, il progetto di videosorveglianza ambientale, autorizzato dalla Prefettura, utilizza fotocamere che rimangono attive per circa una settimana per postazione, con tempi prolungati nelle zone più critiche. Tutti i siti monitorati sono adeguatamente segnalati nel rispetto della normativa sulla privacy. Con particolare attenzione a determinate zone del territorio considerate sensibili, l'attività di controllo svolta nell'anno in corso ha portato a 36 verbali prodotti dalle fototrappole, mentre gli agenti accertatori di Hera hanno elevato 96 sanzioni attraverso verifiche dirette sul territorio. Una squadra specializzata di operatori Hera monitora quotidianamente diverse aree urbane, svolgendo anche funzioni di tutoraggio per assistere i cittadini nelle corrette modalità di conferimento.

Le principali infrazioni rilevate riguardano l'abbandono di materiali presso i cassonetti stradali e l'errato smaltimento nei contenitori dedicati. Le sanzioni prevedono multe di 200 euro per le utenze domestiche e 400 euro per quelle non domestiche. L'attività investigativa include verifiche dirette sui rifiuti abbandonati, con apertura dei sacchetti per identificare i responsabili attraverso documenti e bollette, oltre al controllo dei contenitori per verificare la corretta separazione dei materiali. Le nove isole ecologiche interrate del centro storico Il Comune di Rimini dispone di nove isole ecologiche interrate nel centro storico, situate in Via Tonti, Via Bastioni Meridionali, Bastioni Occidentali, Bastioni Settentrionali, Via d'Azeglio, Via Mameli, Largo Gramsci (piazzetta Santa Rita), Via Oberdan e Via Castracane. Ogni isola è dotata di cinque torrette per la raccolta differenziata di vetro, plastica/lattine, carta, organico e indifferenziato, garantendo una gestione ottimale dei rifiuti. Le isole ecologiche interrate offrono un'alternativa moderna e pratica ai tradizionali cassonetti, contribuendo a migliorare la qualità del decoro urbano e a ridurre l'impatto visivo. Le isole si distinguono anche per il design accattivante, con torrette in corten e decorazioni ispirate alle opere di Tonino Guerra, che si integrano perfettamente con il contesto storico del centro storico. Ogni isola interrata è provvista di cinque torrette-contenitori destinati alla raccolta differenziata. La parte interrata di ciascuna torretta è costituita da una campana di volumetria differenziata in base al tipo di rifiuto. Ogni vano interrato è sottoposto periodicamente a controlli di manutenzione e pulizia per garantirne l'efficienza. Gli svuotamenti sono effettuati con un mezzo dedicato, con frequenza commisurata al riempimento delle campane e costantemente monitorata per adeguarsi alle reali necessità.

