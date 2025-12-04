Rimini, l’atmosfera delle feste si scalda con i mercatini natalizi

Con l’accensione delle luci in città, hanno preso il via i mercatini di Natale in città. Dal Mercatino dei Sogni di Natale allestito in via Poletti, nel cuore del centro storico, accanto a piazza Malatesta, dove le tradizionali casette di legno ospitano lavori artigianali e i prodotti tipicamente natalizi e gastronomici con vicini i sui cavalli della Giostra francese, che anima la piazza. Per tutto il mese di dicembre e fino all'Epifania i tradizionali mercatini natalizi si svolgeranno nel centro storico di Rimini dove si potranno trovare tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e idee regalo. A partire dalla Fiera delle Domeniche di dicembre, che si svolge nelle domeniche prima di Natale, il 7 e 14 dicembre, tra Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via Dante e Via Castelfidardo. Al Ponte di Tiberio, dall'11 al 24 dicembre, si potrà trovare invece la Fiera degli Alberi di Natale dove è possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie. E ancora in Piazza Tre Martiri la tradizionale Fiera di Natale si svolge dal 15 dicembre al 6 gennaio, mentre dal 19 al 24 dicembre la Fiera si estenderà anche su Corso d'Augusto e via IV Novembre (con esclusione delle giornate del mercoledì e del sabato in cui si svolge il mercato settimanale). Per la festa dell’Immacolata, l’8 dicembre, nell’antico Borgo San Giuliano, a due passi dal ponte di Tiberio, torna Borgosolidale, per un pomeriggio di solidarietà con il mercatino delle onlus riminesi. La manifestazione è stata pensata per dare visibilità al volontariato riminese ed ai tanti progetti sociali che porta avanti nel territorio. Per allietare il villaggio sono in programma anche diverse iniziative, tra cui la celebrazione de Le Cantarelle, un dolce tradizionale riminese, che i volontari de La Società de Borg esporranno in uno stand gastronomico dedicato, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaporare questa specialità culinaria locale. A completare l'atmosfera, si terrà la prima edizione di "Canta la Cantarella", un Festival che vedrà l'esibizione di cori e corali in una cornice suggestiva. A cura di La Società de Borg aps e VolontaRomagna. (Orario: dalle ore 15 alle 19. Info: www.societadeborg.it) Il Borgo San Giuliano si anima anche con altre attività, grazie alle iniziative dei commercianti. I mercoledì di dicembre, dalle 19, ad esempio, si può scoprire L’oro di Romagna con degustazioni di oli dei colli di Rimini e presentazione dei produttori. Per l'occasione i ristoranti aderenti all'iniziativa, propongono un piatto o un menu che esalta l’olio locale. I week-end del 13 / 14 e 20 / 21 dicembre, il Borgo ospita il Mercatino di Natale con tanti piccoli stand diffusi per il borgo che propongono oggetti di antiquariato, prodotti fatti a mano e artigianato locale. Domenica 14 si aggiungono iniziative per le famiglie come la Banda dei Babbo Natale e il laboratorio con l’azdora che insegnerà come allestire la tavola di Natale. Nel cuore del centro storico da sabato 6 a lunedì 8 dicembre, arriva Nella Vecchia Pescheria, un evento eno-agroalimentare con mostra mercato natalizio di prodotti tipici del territorio a cura di CNA Rimini. In questo luogo storico il pubblico può incontrare, acquistare e apprezzare i prodotti dei migliori produttori locali, che possono diventare anche originali regali di Natale: olio extravergine d’oliva, vino e birra artigianale, spiriti, miele e prodotti dell’alveare, pane, farine e prodotti da forno, confetture, conserve, liquori, salumi, formaggi e altre delizie del territorio, mentre nei locali dell’area circostante viene proposto un programma di incontri, workshop a tema e degustazioni. (Orario: dalle 14 alle 20). A poca distanza, dal 5 dicembre al 6 gennaio, i giardini dei Palazzi dell’Arte Rimini ospitano invece il pop-up natalizio firmato Giardini d'Autore. L'iniziativa trasforma l'area in un incantevole giardino d'inverno, celebrando il periodo festivo attraverso la natura, la creatività e l'arte. Il programma include decorazioni a tema natural flower, laboratori per adulti e bambini, musica e DJ set, e un'offerta gastronomica con brunch nella serra. Le iniziative si concentrano nei week-end e nel periodo delle festività a cominciare dal lungo fine settimana dell’Immacolata. (Info: www.giardinidautore.net/speciale-natale-nel-giardino-dei-palazzi-dellarte-pop-up-giardini-dautore/) Domenica 7 e lunedì 8 dicembre in piazza Tre Martiri, l’antico foro romano, si terrà l’ultimo appuntamento del 2025 di Artigiani al centro il mercatino dedicato alla creatività, al design e all'handmade. L'evento celebra il piacere di creare e di condividere la passione per il fatto a mano. Sarà presente un gruppo selezionato di artigiani, creatori e aspiranti designer, pronti a esporre oggetti realizzati con estro e maestria. Le creazioni spaziano dall'utilizzo di materiali naturali come legni, metalli e argilla, a tessuti, filati e oggetti di recupero, offrendo ai visitatori un'ampia varietà di articoli unici. Con l’avvicinarsi del Natale arriva anche Wanderlust Officina Creativa- Christmas Edition con due giornate, sabato 20 e domenica 21 dicembre, nello storico Cinema Astoria trasformato nell’occasione in un market natalizio, che unisce arte, gastronomia e musica. Oltre 40 artigiani, designer e illustratori da tutta Italia espongono le loro creazioni, che includono ceramiche, bijoux, accessori, decorazioni per la casa e piccole opere d'arte. L'area food & drink propone specialità artigianali dolci e salate, inclusi i classici natalizi, mentre melodie suggestive accompagneranno l'evento. Un programma di laboratori è disponibile per adulti e bambini, offrendo l'opportunità di cimentarsi con nuove tecniche artistiche e creare decorazioni o regali personalizzati. Infine, è previsto un momento dedicato ai bambini con l'incontro con Babbo Natale, disponibile per foto e per raccogliere i desideri. (Orario: dalle 10 alle 20. Info: www.facebook.com/WanderlustOfficinaCreativa/) Oltre alla spiaggia con l’iniziativa ‘Un mare d’inverno’, anche l'area del porto si trasforma in un polo di attrazione con Rimini Ice Village, ilvillaggio di Natale con il tradizionale mercatino natalizio di Artigianato e Collezionismo e le sue casette di legno addobbate a festa, la pista di pattinaggio sul ghiaccio per grandi e piccoli e la zona dedicata all’intrattenimento, il tutto accanto al Presepe di sabbia gigante, che quest’anno si intitola "Kolossal..dall'Arca di Noè a oggi". Fino al 23 dicembre il Villaggio è aperto dal pomeriggio, mentre nei week-end e durante le festività l’orario è continuato. Info: www.riminiturismo.it/eventi/rimini-ice-village-villaggio-di-natale-e-pista-di-pattinaggio-su-ghiaccio

