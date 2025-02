Rimini: la Polizia incontra gli studenti. Giornata in memoria dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci

Nella mattinata odierna, in occasione dell’Anniversario della morte di Giovanni Palatucci, Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Giusto tra le Nazioni, avvenuta nel campo di concentramento di Dachau, la Questura di Rimini ha organizzato un convegno per gli alunni dell’Istituto Tecnico “Marco Polo”, con la collaborazione del corpo docenti, al fine di sensibilizzare i giovani sulle tematiche delle discriminazioni. All’incontro, dal titolo evocativo “Il coraggio di fare la cosa giusta”, hanno partecipato il Questore di Rimini, il Prefetto di Rimini, l’Assessore Francesca Mattei in rappresentanza del Comune ed i vertici delle Forze dell’Ordine, con gli interventi dei relatori, lo storico Prof. Daniele Susini, la psicologa della Polizia di Stato Dr.ssa Lucia Cola ed il Procuratore della Repubblica di Rimini Dr.ssa Elisabetta Melotti, moderati dalla giornalista del “Corriere della Romagna” Erika Nanni.