Rimini, la Sezione ANPI impegnata per ricordare degnamente le ricorrenze della lotta di Liberazione

La Sezione comunale dell’ ANPI di Rimini è impegnata a fondo per ricordare degnamente due importanti ricorrenze della lotta di liberazione delle nostre terre dalla tirannide nazi-fascista. Domenica 18 ,alle ore 11 una delegazione prenderà parte alla solenne cerimonia indetta anche quest’anno dall’Ambasciata Greca,presso il cimitero di guerra greco di Riccione,sulla statale 16. Qui riposano le salme di 114 soldati della III Brigata di Montagna Greca, che diede un fondamentale contributo alla liberazione di Rimini. Il 21 settembre 1944 furono proprio i soldati Greci a fare l’ingresso nella nostra città dall’ Arco d’ Augusto e la bandiera ellenica sventolò su ciò che era rimasto in piedi di Palazzo Garampi. Nel pomeriggio,alle ore 18, a Osteria del Bagno ( traversa della Strada Statale 16 ), al cippo che ne ricorda il sacrificio,si svolgerà una cerimonia per onorare la memoria di Alfredo Clementi,30 anni, ed Enrico Petrucci,43 anni,partigiani della Squadra di Azione Patriottica di Paolo Sobrero e Alessandro Ghelfi, fucilati dai nazisti perché avevano cercato di porre in salvo il pilota di un bombardiere B25 alleato abbattuto dalla contraerea. I partecipanti deporranno un cuscino di fiori sul cippo eretto sul luogo dalla Amministrazione Comunale. L’ Amministrazione sarà rappresentata dalla Assessora Comunale Francesca Mattei.

Cs ANPI SEZIONE RIMINI