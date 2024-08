Rimini, Mara Verbena e i fiori di "Una Estate Italiana"

Arriva domenica pomeriggio (1 agosto) su Rai1 l’ultima puntata "Una Estate Italiana", il nuovo branded content dell’estate condotto da Fabrizio Rocca e Anna Falchi, trasmesso dal giardino dell’edificio icona storica della Riviera di Romagna: il Grand Hotel di Rimini. E nel salotto estivo condotto da Fabrizio Rocca e Anna Falchi, ampio spazio per i fiori, arredi e decori creati solo con quanto coltivato da floricoltori del nostro Paese. A pensarci e realizzarli è stata la flower design Mara Verbena, ormai firma della scenografia “floreale” di molte trasmissioni TV, reality e fiction, fondatrice dell’atelier verde di San Marino Fior di verbena e oggi anche vicepresidente l’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani (Affi). “Per le riprese del programma abbiamo utilizzato Agapantus bianchi, Solidago e i simboli della stagione i girasoli- spiega Mara Verbena - con le loro tonalità si sono rivelate perfetta per decorare il set e il risciò con cui i conduttori, hanno pedalato per le strade di Rimini”. “Del resto inserire composizioni floreali all’interno di riprese televisive comporta da parte del floral designer un lavoro in piena collaborazione con scenografo, direttore fotografia, regista – continua Mara Verbena – non bisogna solo creare qualcosa di bello o una semplice cornice, bisogna che la composizione floreale sposi pienamente l’obiettivo delle camere e diventi un segno più per la trasmissione”. “Questa era un'occasione perfetta visto la visibilità che hanno i fiori in televisione e i nostri fiori italiani che vengono dalle serre dei floricoltori soci di AFFI grazie alla TV sono ancora più conosciuti e apprezzati. Soprattutto si promuove sempre di più il marchio Fiori Italiani che aiuta il fiorista a scegliere il nostro Made in Italy per il suo negozio e aumentarne ancora l’esportazione all’estero. I fiori in vaso o recisi le piante in interni e esterno sono belli e migliorano con la loro presenza la qualità della vita delle persone. È il motivo per cui ho scelto questa professione e de è ciò che voglio comunicare in ogni mio lavoro”, conclude Mara Verbena Da questo punto di vista AFFI mette in campo una lunghissima esperienza, in questo mondo molto particolare della composizione floreale, dagli allestimenti del concerto di Natale in Vaticano su Canale5, al concorso nazionale di arte floreale di Rovereto, senza dimenticare come il suo team di maestri della composizione floreale abbia allestito per 4 anni palco fiorito, sala, esterni e red carpet del teatro Ariston durante il festival di Sanremo.

cs Carlo Bozzo