Rimini: Messa all'alba, l'Assunta e l'Invocazione per la pace.

È già diventata una (bella) tradizione la Messa all’Alba del Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, in occasione del 15 agosto, solennità di Maria Assunta in cielo. Al Bagno 62 - Le Spiagge di Rimini, alle ore 5.45 una folla imponente ha “abbracciato” il Vescovo, i sacerdoti e i tanti diaconi che hanno concelebrato insieme a mons. Anselmi. Al colpo d'occhio straordinario hanno fatto seguito le “presentazioni” del Vescovo Nicolò che ha chiesto se ci fossero turisti in assemblea: sono state tantissime le mani alzate. "Siate missionari ed artigiani di Pace nel quotidiano” ha ricordato mons. Anselmi nell'omelia. La messa in quella che mons. Anselmi ha definito “Una cattedrale naturale, un dono di Dio”, è stata anche l'occasione di pregare per intercessione di Maria per la pace nel mondo. 1.500 le particole consacrate, oltre 2.000 i presenti. Come tradizione, al momento dell'alba, il Vescovo si è fermato per ammirare lo spettacolo del sole nascente. Lo spettacolo naturale è stata anche l’occasione per invitare il popolo riunito in preghiera (“Voi siete i missionari di oggi” ha ricordato il Vescovo ai presenti) a rimettere Dio al centro, perché come accade quando guardiamo il sole, troppo spesso siamo convinti di essere noi fermi e lui a muoversi. "Grazie di cuore a tutti. Dio ci benedica e ci doni la pace" ha concluso il Vescovo Nicolò. La celebrazione è stata accompagnata dal coro della parrocchia Villaggio 1 maggio. Prima della solenne benedizione finale si è levata dagli oltre 2.000 presenti la lettura della preghiera di supplica del cardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini (che martedì prossimo sarà a Rimini per l’incontro inaugurale del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli). Il card. Pizzaballa ha invitato tutti i cristiani a invocare l’intercessione di Maria Regina della Pace perché uno squarcio di luce illumini il mondo. Al termine colazione insieme offerta da Confartigianato Rimini.

c.s. Diocesi di Rimini

