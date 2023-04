Rimini: “Più di cento bambini a ricordare la Giornata del mare e della cultura marinara”

RIMINI: Anche a Rimini, nei giorni scorsi, è stata celebrata la “giornata del mare e della cultura marinara” che ha fatto seguito alla ricorrenza nazionale del 14 aprile. Le iniziative, intraprese sotto il coordinamento del compartimento marittimo di Rimini, svolte anche dagli uffici dipendenti di Cattolica, Riccione e Bellaria, hanno coinvolto più di cento bambini tra scuole dell’infanzia e scuole primarie. Lo scopo era quello di promuovere la cittadinanza del mare e l’educazione verso una risorsa in evidente difficoltà ambientale così da sensibilizzare ed infondere nelle giovani generazioni la consapevolezza di concetti quali sviluppo sostenibile, ecosistema e salvaguardia del patrimonio ambientale. Dopo il saluto di benvenuto a cura del comandante della Capitaneria di porto – Guardia Costiera C.F. (CP) Giorgia CAPOZZELLA, i numerosi allievi sono stati ospiti a bordo delle motovedette del Corpo promossi “Comandanti” per un giorno della motovedetta S.A.R. (Search and Rescue) CP 842 e successivamente in visita alla Sala Operativa con breve spiegazione dei compiti istituzionali della Guardia Costiera tra cui la salvaguardia della vita umana in mare e la difesa dell’ambiente marino. A Riccione, hanno preso parte all’iniziativa anche la Lega navale italiana e le cooperative “Lavoratori del mare” e “Ormeggiatori Azzurra”.

Cs - Capitaneria di Porto/Guardia costiera Rimini

