Rimini posa per il calendario di Bell'Italia 2023, la più importante rivista italiana del turismo culturale Piazza Cavour ambasciatrice del mese di settembre

La città di Rimini posa per Bell’Italia 2023 – Uno sguardo sull’Italia, il calendario in allegato all’omonimo mensile di Cairo Editore diretto da Emanuela Rosa-Clot e dedicato alle bellezze artistiche, paesaggistiche e turistiche dello Stivale. Un vero e proprio viaggio annuale tra gli scatti del fotografo piemontese Gabriele Coppi dove è possibile ammirare anche Rimini, con la ‘sua’ piazza Cavour scelta come ambasciatrice del prossimo mese di settembre. L’immagine, realizzata al calar della sera, è accompagnata dalla seguente descrizione: “Salotto della città, piazza Cavour è fin dall’Alto Medioevo il cuore della vita politica e sociale dei riminesi. Vi affacciano il teatro neoclassico Amintore Galli e il Palazzo dell’Arengo. Al centro la seicentesca statua di Paolo V e la fontana della Pigna (XVI secolo)”.

Tra le mete selezionate nel calendario per condurre il lettore tra le bellezze naturalistiche, i gradi siti archeologici, i beni culturali e gli scorci urbani della Penisola anche Crampiolo (Piemonte), l’Arco di Costantino a Roma (Lazio), la Cattedrale di Pienza (Toscana), Pompei (Campania), la Basilica Superiore di Assisi (Umbria), Nardò (Puglia), il Tempio C di Selinunte (Sicilia), l’Isola Palmaria e Porto Venere (Liguria), Urbino (Marche), Bassano del Grappa (Veneto) e infine il Duomo di Milano (Lombardia).

