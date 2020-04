Rimini. Proroga chiusura ufficio immigrazione

In considerazione della permanenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in esecuzione alle misure straordinarie già introdotte per fronteggiare l’emergenza stessa, recentemente ribadite dal D.P.C.M. del 1° aprile u.s., si comunica che gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini adibiti al rilascio ed al rinnovo dei permessi di soggiorno continueranno ad osservare il periodo di chiusura temporanea al pubblico sino al giorno 14 aprile incluso. Gli appuntamenti già fissati saranno progressivamente riassegnati attraverso le consuete modalità per il tramite della società Poste Italiane S.p.A., fermo restando che saranno valutati i casi particolari legati a situazioni di peculiare ed indifferibile urgenza.



