Rimini Shopping Night 2026, torna il mercoledì sera del centro storico

Conto alla rovescia per la nuova edizione della Rimini Shopping Night, l'iniziativa che da 11 anni accompagna l'estate del centro storico e che, a partire da mercoledì 24 giugno, tornerà ad animare il cuore della città con aperture serali straordinarie, eventi diffusi e un ricco programma di appuntamenti rivolti a residenti e turisti. Anche quest’anno, l’anima della manifestazione è rappresentata dai negozi del centro storico: centinaia di attività che, con la qualità della loro offerta e l’accoglienza romagnola, renderanno indimenticabile l'esperienza del pubblico. È grazie a questa rete diffusa di attività che il centro storico si trasforma ogni mercoledì in un grande spazio urbano vissuto, animato e attrattivo, dove shopping, intrattenimento, cultura e socialità si intrecciano dando vita a un'esperienza capace di valorizzare l'identità della città e di rafforzare il legame tra il tessuto commerciale e la comunità. La manifestazione, coordinata da CNA Rimini con il patrocinio del Comune di Rimini rappresenta oggi uno degli appuntamenti più consolidati dell'estate riminese. L'edizione scorsa ha confermato la forza e l'attrattività della manifestazione con numeri particolarmente significativi: oltre 200 attività commerciali coinvolte, una media di circa 8.000 presenze ogni mercoledì sera e oltre 90.000 partecipanti complessivi nel corso dell'estate. Dati che testimoniano la capacità della Rimini Shopping Night di trasformare il centro storico in uno dei principali poli di aggregazione, intrattenimento e socialità della stagione estiva, generando benefici concreti per il commercio, la ristorazione e l'intero sistema economico cittadino. Ogni mercoledì sera negozi, boutique, botteghe storiche, pubblici esercizi, ristoranti e attività commerciali prolungheranno l'orario di apertura trasformando il centro storico in uno spazio vissuto e frequentato fino a tarda sera. L'obiettivo è quello di offrire un'esperienza capace di integrare commercio, cultura, intrattenimento e promozione del territorio, contribuendo al tempo stesso ad aumentare l'attrattività del centro cittadino. Il programma dell'edizione 2026 prevede un calendario di iniziative distribuite nelle principali piazze e vie del centro storico. Accanto alle aperture serali delle attività commerciali, spazio a concerti, musica dal vivo, dj set, spettacoli itineranti, esibizioni artistiche e iniziative dedicate alle famiglie. Saranno inoltre proposte mostre, aperture serali dei musei, visite guidate a piedi e in bicicletta e percorsi di scoperta della città che metteranno in evidenza il patrimonio storico, culturale e artistico di Rimini. Particolare attenzione sarà riservata anche alla valorizzazione dell'artigianato locale. In piazza Tre Martiri tornerà infatti "Artigiani al Centro by Night", mentre i più piccoli potranno partecipare a "Ricordi in Soffitta", il tradizionale mercatino dedicato ai giocattoli e agli oggetti dell'infanzia. Un ruolo importante sarà svolto anche dall'enogastronomia. Durante tutta la manifestazione saranno organizzate degustazioni, eventi tematici e momenti dedicati alla promozione delle eccellenze del territorio. Al Mercato Coperto, ogni mercoledì sera, gli operatori de La Magnèda proporranno menù a base di pesce fresco e specialità della tradizione marinara romagnola. Tra gli elementi che hanno contribuito alla crescita della manifestazione vi è anche il coinvolgimento del sistema turistico cittadino. Grazie alla collaborazione con Federalberghi Rimini e con le strutture ricettive del territorio, il programma degli eventi sarà promosso settimanalmente negli hotel della città, consentendo agli ospiti di conoscere e frequentare il centro storico durante il soggiorno. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad è intervenuto “Sottolineo due elementi importanti di questa riuscita manifestazione, ormai diventata un classico. Il primo aspetto è appunto la rete e cioè la volontà dichiarata di mettere assieme istituzioni e operatori privati per presentare un'offerta completa e caratterizzata da qualità, curiosità, esaltazione delle tradizioni nel contesto fantastico del centro storico di Rimini. Se vogliamo è lo sbocco naturale e condiviso anche dei tanti investimenti fatti negli anni per rendere più ricco di opportunità culturali e servizi il cuore della città. Non esistono cattedrali nel deserto se a rendere vivi le piazze, i luoghi e gli spazi è la comunità intera. L'altro aspetto che mi piace valorizzare è la capacità del tessuto commerciale sano di essere presidio di comunità e allo stesso tempo protagonista di eventi che rendono più bella e vivibile la città. Di questo voglio ancora una volta ringraziare CNA Rimini e la collaborazione di Federalberghi e altri soggetti privati'. “Dietro questa grande festa urbana c’è una visione condivisa: quella di una città che sceglie di fare rete - spiega il direttore di CNA Rimini Davide Ortalli -. CNA, con il patrocinio del Comune di Rimini, coordina un progetto che mette insieme commercio, cultura, turismo e cittadinanza, trasformando ogni mercoledì in un’occasione di incontro e valorizzazione del territorio. L’estate 2026 si annuncia così come un viaggio dentro l’anima più luminosa di Rimini. Una città che non si limita ad accogliere, ma invita a restare. A passeggiare senza fretta. A fermarsi sotto una luce accesa, davanti a una vetrina, a un concerto improvviso, a una piazza piena di vita. Il commercio del centro storico non è soltanto economia ma identità, relazione, presidio sociale. Eventi come questo dimostrano quanto le imprese possano diventare protagoniste della vita culturale della città, creando bellezza, partecipazione e nuove opportunità per tutto il territorio. Quando le attività lavorano insieme, il centro storico si accende e Rimini mostra il suo volto più autentico e accogliente». Dello stesso avviso anche Andrea Serafini, rappresentante delle attività commerciali coinvolte nel progetto: «Questa manifestazione è diventata negli anni qualcosa di più di un semplice calendario di appuntamenti. È il simbolo di un centro storico vivo, dove commercianti, artigiani e pubblici esercizi lavorano insieme per offrire esperienze di qualità a cittadini e visitatori. Si crea un’atmosfera speciale: le persone tornano a passeggiare, a incontrarsi, a vivere davvero la città. Ed è proprio questa energia condivisa il valore più grande dell’iniziativa». Eventi come la Rimini Shopping Night dimostrano in modo concreto quanto sia strategica e vincente la collaborazione tra commercianti, pubblici esercizi CNA e albergatori. È proprio questa rete diffusa, fatta di sinergie e obiettivi condivisi, a rendere possibile un risultato così partecipato e duraturo nel tempo. Quando il sistema economico locale lavora unito, il centro storico si trasforma in un luogo vivo, accogliente e attrattivo, capace di coinvolgere sia i residenti sia i turisti. – afferma Elena Zanni, Presidente Comunale CNA Rimini - La Rimini Shopping Night non è solo un momento di intrattenimento, ma un vero motore di valorizzazione urbana: accende la città, aumenta i flussi turistici, sostiene le attività economiche e contribuisce a rendere gli spazi pubblici più frequentati e sicuri, contrastando concretamente il degrado. È un modello di successo che dimostra come la qualità dell’offerta, unita alla collaborazione tra gli operatori del territorio, possa generare benefici tangibili per tutta la comunità. "La Rimini Shopping Night dimostra ancora una volta la forza della nostra accoglienza quando il territorio sa fare sistema. Unire il commercio, la cultura e l'enogastronomia in un'unica grande offerta serale non solo valorizza il centro storico, ma regala ai nostri turisti un'esperienza autentica, confermando Rimini come una destinazione irresistibile” – conclude la Presidente di Federalberghi di Rimini Patrizia Rinaldis" La Rimini Shopping Night è realizzata da CNA Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini, la collaborazione di Federalberghi Rimini, il contributo di Assicoop Romagna Futura, Banca Malatestiana, Vernocchi Auto, ProduciAmo Romagna.

c.s. CNA Rimini







